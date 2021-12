Tomorrowland – Il mondo di domani/ Video: su Italia 1 il film con George Clooney

Il film Tomorrowland – Il mondo di domani va in onda oggi, mercoledì 1 dicembre, a partire dalle ore 21.30 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film statunitense che unisce sapientemente il gusto per l’avventura e la fantascienza. Prodotto e diretto nel 2015 da Brad Bird e distribuito dalla Walt Disney Pictures, nel cast del film troviamo George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Tim McGraw e Chris Bauer tra gli altri. È stato il primo film distribuito al cinema in Dolby Vision, inoltre il formato IMAX ha vissuto un buon successo di pubblico anche per il grande numero di effetti speciali presenti. Il protagonista Frank Walker è interpretato da George Clooney, mentre l’antagonista è Hugh Laurie, il celebre dottor House.

Tomorrowland il mondo di domani, la trama del film

Tomorrowland – Il mondo di domani parte con ciò che accade nel 1964 all’esposizione mondiale di New York dove un bambino dalle intuizioni geniali, Frank Walker, viene scartato per la sua proposta, ovvero un prototipo di Jet-Pack. In quell’occasione però ha modo di consolarsi grazie alla conoscenza di Athena, una ragazzina che gli regala una spilla che in realtà serve per accedere ad un passaggio segreto all’interno del parco d’attrazione. Attraverso questo percorso ignoto accedono direttamente a Tomorrowland, ovvero un mondo sconosciuto e misterioso. Il film a questo punto ha un salto temporale a diversi anni dopo, dove una giovane di nome Casey è alle prese con una società ormai logorata dalla monotonia e dalla rassegnazione per un triste futuro. Ogni notte si reca presso il luogo di lavoro del padre, ovvero la rampa per gli space shuttle con l’intento di smantellarlo lentamente per sabotarlo. Dopo un arresto subito in seguito all’ennesimo tentativo di sabotaggio, trova la spilla che anni prima aveva permesso ad Athena di accedere a Tomorrowland. Si scopre inoltre che la ragazza amica di Frank era in realtà un robot con sembianze umane. Quest’ultima sceglie Casey per conoscere le sorti del mondo nel futuro proprio perché in lei rivede uno spirito combattivo in senso positivo per cercare di migliorare il futuro del mondo.

Purtroppo però dopo due minuti consecutivi di utilizzo la spilla smette di funzionare, per cui la giovane è costretta a mettersi alla ricerca dell’ormai invecchiato Frank Walker per cercare aiuto. L’uomo vive in solitudine in una località di campagna, in una casa ricca di congegni elettronici e digitali. Dopo una resistenza iniziale Frank decide di mettersi in gioco aiutando la ragazza ma presto saranno presi di mira da degli androidi che cercheranno di impedire il realizzarsi dei loro piani. Fortunatamente, grazie anche all’aiuto di Athena riescono ad eludere l’agguato dei robot avversi, mettendosi subito al lavoro per raggiungere Tomorrowland. La profezia di autodistruzione per la terra e prossima e i ragazzi vogliono a tutti i costi lottare per un futuro migliore, ma il teletrasporto necessario per andare nel mondo del futuro necessita di una carica di energia enorme. Si teletrasportano così da New York a Parigi, esattamente all’interno della Tour Eiffel che si scopre essere una grande fonte di energia oltre che luogo per il lancio verso Tomorrowland. All’arrivo nella città del futuro scoprono che nulla più è come prima; sotto la guida del governatore Nix il mondo è in rovina e scoprono che la profezia è dettata da un ripetitore che deve essere a tutti i costi distrutto. Vengono catturati dal governatore, il quale cerca in ogni modo di convincerli di quanto sia inutile lottare per l’umanità dal momento che tutti ormai sono spacciati. Alla fine, grazie al sacrificio dell’amica robot, Frank e Casey riescono a mettersi in salvo e a distruggere il ripetitore.

