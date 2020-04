Tonali al Barcellona?/ Calciomercato: blaugrana pronti ad offrire 60 mln e l’Inter…

Pubblicità

Potrebbe essere il colpaccio della prossima finestra di calciomercato: stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che pure il Barcellona abbia messo nel mirino Sandro Tonali, regista classe 2000 in maglia del Brescia ed oggetto del desiderio nella prossima sessione di contrattazioni. Da tempo il gioiello delle rondinelle è nel mirino di diversi club italiani, ma pure ora pare che abbia sconfinato, per andare a stuzzicare anche i blaugrana. Per quanto ci riporta quest’oggi il Corriere della Sera, la dirigenza del Barcellona per Tonali avrebbe già messo sul piatto ben 60 milioni per il Brescia, assieme a un paio di giovani della Cantera: in totale un affare da 70 milioni tra le due società per il cartellino dl mediano classe 2000 di Lodi (che in teoria sarebbe in scadenza di contratto con la società lombarda nel 2021).

TONALI AL BARCELLONA? L’INTER NON DEMORDE E PREPARA UN PIANO

La notizia di un possibile approdo al Barcellona di Tonali ha certo fatto rizzare i capelli alla dirigenza dell’Inter, da tempo sul giocatore del Brescia. I nerazzurri, benché con questa offerta vengano ampiamente superati dai blaugrana nella corsa al cartellino del mediano del Brescia, però non hanno intenzione di darsi per vinti. Stando infatti a quanto ci racconta sempre il quotidiano milanese, Conte ha chiesto fortemente il mediano e Marotta è in pressing constante con la dirigenza bresciana, che pare ricevi chiamate ogni giorno o quasi. Inoltre la dirigenza nerazzurra spera che presto si possa chiudere l’affare, sempre con il Barcellona, che riguarda Lautaro Martinez: la cessione del Toro potrebbe fornire al club nerazzurro la liquidità necessaria per rilanciarsi nella corsa a Sandro Tonali. Gli scenari della vicenda sono ancora molteplici: staremo a vedere.



