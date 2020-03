Tonali alla Juventus?/ Calciomercato, servono 50 milioni e Paratici ci pensa…

Il calciomercato Juventus ovviamente non si ferma in emergenza Coronavirus. Anzi: in un periodo nel quale il mondo del calcio e dello sport è forzatamente fermo, la dirigenza delle varie squadre può lavorare senza l’assillo – chiamiamolo così – degli impegni settimanali in campionato e nelle coppe. In particolare la Juventus sta pensando a Sandro Tonali, e non certo da pochi giorni: il centrocampista classe 2000 è un obiettivo di calciomercato di tante big del nostro Paese e non solo, avendo già dimostrato la sua classe in Serie B e poi in questo spezzone di Serie A. Ancora molto giovane, dotato di grande qualità, Tonali ha già esordito nella nazionale maggiore e il futuro è dalla sua parte: il Brescia lo sa bene e la valutazione del cartellino è di almeno 50 milioni di euro. Cifra che possiamo considerare alta se pensiamo alla carta d’identità del centrocampista, ma che possiamo considerare anche “abbordabile” in relazione a certi affari chiusi in epoca recente e, soprattutto, con l’idea che un profilo come quello di Tonali possa sistemare una posizione o due in campo per i prossimi dieci anni almeno. Dunque la Juventus ci pensa, anche perché per l’estate dovrà definire un profondo restyling.

TONALI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, BIANCONERI IN PRESSING

Tonali alla Juventus è una concreta ipotesi di calciomercato, anche se come riporta la Gazzetta dello Sport in questo momento il calciatore del Brescia è totalmente concentrato sulla corsa alla salvezza, e dunque non prenderà in considerazione ipotesi per il futuro se non a campionato concluso. Intanto, come dicevamo, i bianconeri ragionano sul loro centrocampo: il sogno resta sempre quello di riportare alla Continassa Paul Pogba e in generale di modificare l’assetto di mezzo. Tonali è un calciatore che si è affermato come regista, ma all’occorrenza ha dimostrato di saper fare anche la mezzala mentre Mario Balotelli, che gioca con lui dalla scorsa estate, ha sostenuto come la posizione nella quale il ragazzo farebbe davvero la differenza è quella di trequartista. Sicuramente i campioni d’Italia dovranno svecchiare la rosa: Sami Khedira e Blaise Matuidi sono ben oltre i 30 anni, Miralem Pjanic potrebbe essere fuori dal progetto se pensiamo che nelle ultime uscite Maurizio Sarri ha impostato la mediana senza di lui – con Rodrigo Bentancur da playmaker basso – e l’assetto ha dato i suoi frutti. In ogni caso Fabio Paratici dovrà battere sul tempo la concorrenza, perché in estate ci sarà sicuramente una grande corsa al cartellino di Sandro Tonali.

