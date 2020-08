Tonali fra Inter e Milan/ Derby di calciomercato: i rossoneri provano ad inserirsi

Sandro Tonali è uno dei giovani talenti italiani più interessanti del panorama calcistico del Belpaese, e sembra pronto al grande salto di qualità: dove giocherà, però, resta ad oggi un mistero. A circa un mese dalla ripresa del campionato, il gioiello del Brescia, da molti considerato l’erede naturale di Andrea Pirlo, sembrerebbe essere conteso dalle due milanesi, leggasi Inter e Milan. Fino a poche ore fa sembrava quasi scontato il passaggio del 20enne lodigiano in nerazzurro, ma come riferito dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, anche il Diavolo si è fatto avanti con forza, sondando concretamente il terreno. Dopo i primi ammiccamenti del mese di luglio, la dirigenza rossonera ha preso dei contatti con quella delle Rondinelle, e a breve dovrebbe essere presentata una proposta concreta di acquisto, un prestito oneroso. C’è però ancora molto da fare in quanto Cellino, patron dei bianco-blu, chiede l’obbligo di riscatto, mentre il Milan vorrebbe solo avere il diritto. Inoltre, non sono ancora state rese note le cifre dell’eventuale trattativa.

TONALI FRA INTER E MILAN: TIFOSI SCATENATI

L’Inter rimane comunque in vantaggio, forte di una proposta del valore di 30 milioni di euro, e di un corteggiamento che va avanti ormai da un anno a questa parte. In attesa di capire come si risolverà questo derby di mercato, i tifosi hanno già iniziato a punzecchiarsi via social come riferito dai colleghi di Virgilio Sport. Così ad esempio scrive un tifoso del Milan “Poche chiacchiere! Giocatori come Tonali si pendono senza se e senza ma…”, e gli fa eco un altro supporter rossonero: “Se ci proviamo concretamente secondo me riusciamo a prenderlo, visto che lui è sempre stato milanista quindi preferirebbe il Milan all’Inter”. Ma anche i tifosi interisti la pensano allo stesso modo, vedendo l’inserimento dei cugini non di buon occhio: “Perché vi sono ancora dei dubbi su Tonali? Ma il Milan non ha neanche le lacrime per piangere”, “E ora il Milan piomba su Tonali. Comicità pura”. Insomma, non ci resta che attendere le prossime mosse…



