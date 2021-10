Toni Santagata: “Aldo Moro mi voleva deputato”/ “Pertini amava una mia canzone…”

Toni Santagata è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, in onda nel pomeriggio odierno su Rai Uno e condotta da Serena Bortone. Il cantante, 86 anni (classe 1935), ha raccontato che il papà e la mamma non hanno mai ostacolato la sua carriera, anche se suo padre Francesco Saverio, su questo aspetto, tutto subito si fece prendere dal nervosismo e ruppe con un calcio la chitarra che il giovane Toni si era comprato con i suoi risparmi. Successivamente, riuscì negli anni del liceo ad acquistarne una seconda, che tenne però a casa della cugina, per evitare altri spiacevoli episodi.

Toni Santagata, lutto per la morte del figlio Francesco Saverio Morese/ Scomparve improvvisamente a 50 anni

Successivamente, l’artista ha rivelato che il presidente Sandro Pertini era un fan della sua canzone “Austerity”, mentre con Aldo Moro “ci incontrammo alla fiera di Foggia. Mi accolse con un grande sorriso, chiacchierammo un po’ e mi disse che sarebbe stato bello avere altri giovani come me in Italia. La sera mi telefonò un grande della DC di allora, che mi rivelò che il giorno dopo sarei dovuto andare a firmare, perché il mio nome era nell’elenco dei candidati deputati. Mio padre mi diceva di accettare, ma io dissi di no per tanti motivi. Un rifiuto ripetuto negli anni successivi di fronte a un’avance simile di Pannella”.

Walter Veltroni, matrimonio con Flavia Prisco e le figlie Martina e Vittoria/ Com'è nata la storia d'amore?

TONI SANTAGATA: “MI CENSURARONO PERCHÉ…”

Nel prosieguo del programma di Rai Uno, Toni Santagata ha affermato di essere anche stato il primo a fare il cabarettista in Italia e di essere stato censurato in uno dei suoi testi per la parola “corna”, peraltro utilizzata e particolarmente diffusa: “Per dieci anni hanno censurato una mia celebre canzone soltanto perché conteneva questo vocabolo”.

L’ex direttore di Rai Uno Giovanni Salvi, ha raccontato Santagata, lo volle a Canzonissima dicendo che avrebbe dovuto interpretare musica folk, ma lui rilanciò affermando che avrebbe dovuto cantare il brano “incriminato”. Seguì una trattativa, proseguita anche a posteriori: “Alla fine mi disse di dirla soltanto due volte e così feci. Cantai il singolo con la parola che mi era stata censurata”. Quando tenne un concerto al “Madison Square Garden”, ricevette 20 minuti di applausi, al termine dei quali il presentatore disse: “Toni Santagata è un carpentiere che ha piantato un chiodo bellissimo negli Stati Uniti d’America”.

Giovanna Isola, moglie di Toni Santagata/ "È bravo e affettuoso, un ottimo marito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA