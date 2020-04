Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo genitori Elettra/ “Nostra figlia, anima pura”

Pubblicità

Si chiamano Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo e sono i genitori di Elettra Lamborghini. Lui, in particolare, è il figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, oggi famosa in tutto il mondo. I genitori di Elettra Lamborghini hanno avuto cinque figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia, Elettra e Flaminia. A legare Elettra e sua madre è un rapporto più che idilliaco, come dimostrano le numerose immagini social che immortalano madre e figlia assieme. Diverse volte, la giovane Lamborghini ha parlato di sua madre riferendosi a lei come un esempio da seguire e di recente, nel corso della sua ospitata a Domenica In, si è riferita a lei con parole cariche di affetto: “Con mamma ho un bel rapporto ed è una bellissima ragazza – ha detto la Lamborghini – Ho sempre voluto proteggere lei e la famiglia”.

Luisa Peterlongo, madre di elettra Lamborghini: “Mia figlia è un’anima pura”

Luisa Peterlongo ha definito sua figlia, Elettra Lamborghini, come ‘un’anima pura”. Dal suo punto di vista, l’etichetta che i media hanno cucito addosso alla sua terzogenita non è veritiera e dietro l’apparenza c’è tutt’altro che una ragazza ricca di eccessi. “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura”, ha spiegato Luisa Peterlongo in un’intervista concessa a Gente. “Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”. Un rapporto, quello che le lega ricco di amore e comprensione, che negli anni si è concretizzato con una serie di gesti molto importanti: “La accompagnai anche farsi fare il suo primo tatuaggio – ha ricordato la Peterlongo – Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo”.

Elettra Lamborghini, il rapporto con la madre, Luisa Peterlongo

Anche se ha ammesso di condividere tutto con sua figlia, Elettra Lamborghini, Luisa Peterlongo non nasconde di aver arricciato il naso di fronte ad alcuni tatuaggi che la ragazza ha aggiunto a quel primo realizzato sotto la sua supervisione. “Non sono stata contentissima – ha rivelato nel corso dell’invertita concessa a Gente – ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”. Per quanto riguarda invece l’intervento al seno a cui Elettra Lamborghini si è sottoposta qualche tempo fa, Luisa Peterlongo ha ammesso che l’argomento è stato diverse volte disquisito: “ne abbiamo parlato a lungo, è stata una decisione molto ponderata”. Tuttavia, si è dovuta arrendere alla volontà di Elettra, alla quale ha posto una sola condizione: “Io sono per la libertà, l’unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso”.



