Tony Colombo, lite con Massimo Giletti/ “Fa violenza psicologica per distruggermi”

Duro scontro tra Tony Colombo e Massimo Giletti a Non è l’Arena. Tutti i contorni della vicenda non sono chiari, perché la puntata è stata registrata nel pomeriggio e per ora non è stata trasmessa la lite. Ci sono per ora le dichiarazioni del cantante neomelodico, che aveva annunciato di essere stato invitato dal conduttore al programma di La7. Dopo aver lasciato lo studio ha pubblicato delle Instagram Stories feroci nei confronti del giornalista. «Avevamo fatto un accordo verbale, ma la puntata si è svolta in un altro modo. Questa è la poca serietà e professionalità di un giornalista come lui, di una rete seria come La7 e di una trasmissione dove spendono i soldi per fare delle cose». Sui social volano parole pesanti nei confronti di Massimo Giletti, accusato di voler «distruggere le persone, di architettare e manipolare tutto. Dagli applausi ai contenuti, agli ospiti». E quindi attacca anche il programma: «È tutto manipolato e gestito da loro. Di reale non fanno nulla, è tutto manipolato, anche gli applausi».

TONY COLOMBO CONTRO MASSIMO GILETTI “VIOLENZA PSICOLOGICA”

Sarà interessante capire come Massimo Giletti replicherà a Tony Colombo dopo le pesanti accuse che gli ha rivolto al termine della registrazione. «È vergognoso trattare delle persone in questo modo, cercare di distruggere le persone, dando visibilità a cose inesistenti. È tutto strutturato sulla manipolazione, anche mentale. Si violentano le persone psicologicamente, cercando di distruggerle a livello mediatico». Nelle Instagram Stories non manca un riferimento ad altre trasmissioni, anche se non sono state precisate dal cantante neomelodico. «In tv sono stato trattato da gran signore, ma lui non è un professionista. Vuole solo buttare fango addosso alle altre persone, agli altri conduttori e alle altre trasmissioni». Potrebbe esserci un riferimento a Barbara D’Urso, visto che il marito di Tina Rispoli è stato ospite delle sue trasmissioni su Canale 5. «VERGOGNOSAMENTE MASSIMO GILETTI! Tutto organizzato a pennello contro di me. Tutto studiato nei minimi dettagli per buttare fango sul mio personaggio», ha poi aggiunto in un post.

TONY COLOMBO, DOPO LA LITE CON MASSIMO GILETTI A NON È L’ARENA…

Tony Colombo sui social ha scritto di essere un uomo pieno di valori e sentimenti veri, rivendicando il fatto di aver sudato per ottenere il suo successo. E quindi ha attaccato Massimo Giletti, accusandolo di aver cercato di metterlo in difficoltà, senza però riuscirci. «Mi dispiace per il mio amico Mr. Anonimo che ho dovuto abbandonare in studio. MA QUESTA PUBBLICITÀ A ME NON SERVE!». Sui social è comparso anche un post di Tina Rispoli, che sui social si identifica col cognome del marito. «Questa è la ragione per il quale questa sera non sono voluta entrare con mio marito… Conoscevamo bene i motivi che spingono un uomo come Giletti a ospitarci. Metterci in croce e farci uccidere dall’opinione pubblica… Questa è una tv vergognosa… Cercare di umiliare le persone per audience! Basta! Basta! Basta! Voglio vivere la mia vita senza essere più offesa gratuitamente! Questa si chiama violenza».





