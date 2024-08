Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser progettano un figlio: come stanno le cose

In attesa di partire per la luna di miele il prossimo mese di ottobre, la fresca coppia di novelli sposi si gode un po’ di sano relax in Sardegna e il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha scavato nelle ferie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che prima di dare il via alle ferie sembrano essersi messi in testa un piano molto chiaro e preciso: quello di allargare la famiglia al più presto. Per tutto il mese di agosto i due ex concorrenti del Grande Fratello faranno base in Costa Smeralda, prima di partire per la luna di miele in autunno dove però Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero già essere in tre, visto che già prima del sì dello scorso giugno la lista delle cose da fare prevedeva proprio un figlio da mettere in cantiere e le cose potrebbero cambiare già a breve.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser infatti non avevano nascosto la loro voglia, manifestata anche in altre differenti occasioni e adesso che sono divenuti marito e moglie anche in maniera ufficiale non resta che proseguire con le idee, passando alla parte B del piano, quella dei fatti, Chi invece non esclude che si possa giungere a un concepimento proprio durante la luna di miele, insomma, i tempi sembrano maturi per poter parlare di figli.

Ignazio Moser e l’amore per Cecilia Rodriguez: “E’ una donna straordinaria”

Già nelle scorse settimane il magazine Chi aveva commentato la voglia di allargare la famiglia della coppia e tra le pagine del settimanale Ignazio Moser aveva speso parole speciali nei confronti della moglie: “Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri, ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”.

Cecilia Rodriguez a Chi aveva confermato la sua volontà di diventare mamma: Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, ora vogliamo passare a un altro step” le parole della showgirl argentina che dunque aveva spalancato le porte all’idea, intanto la coppia si gode le vacanze baciati sotto il sole della Sardegna.