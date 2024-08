Giulia De Lellis e Tony Effe stanno insieme? Nuovi aggiornamenti sulla coppia

Tra le coppie che stanno popolando il gossip di questa calda estate c’è sicuramente quella, presunta o tale, di Giulia De Lellis e Tony Effe. Da settimane, infatti, si parla di questo presunto flirt che, nonostante foto, avvistamenti e segnalazioni, non è stato confermato dai diretti interessati. Anzi, in modo non del tutto convincente, Giulia ha cercato di smentire le voci di una sua storia con il cantante. Eppure, nuove segnalazioni sembrerebbero invece confermare che i due stanno realmente insieme.

Una di queste è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano e da lei condivisa sul suo profilo Instagram. “Ciao, notizia su Tony Effe e Giulia De Lellis, stanno insieme, non è vero che sono solo amici, in questo momento lei è con lui a Olbia”, si legge nella segnalazione.

Un aggiornamento che troverebbe conferma nella segnalazione arrivata dopo da un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che attraverso il suo profilo Instagram fa sapere: “Continua l’amicizia speciale tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Niente storia seria, anche perché Tony avrebbe già messo i paletti su questa cosa, solo amicizia e divertimento.” specifica, sottolineando il fatto che tra i due non ci sarebbe una vera e propria relazione. Così continua: “Archiviato dunque il divertimento durato qualche mese con Chiara Ferragni, ad oggi Tony si intrattiene con Giulia, lei è pazza di lui e lo segue ovunque”. Giulia, insomma, avrebbe persona la testa per Tony Effe, ma lui non ricambierebbe pienamente questo sentimento. Si tratta ovviamente di indiscrezioni che, al momento, non trovano conferma dai diretti interessati; conferme che, tuttavia, potrebbero arrivare presto.

