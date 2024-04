Tony Effe e il presunto flirt con Emma Marrone/ La cantante ironizza:”Non rivelo certe cose, ma…”

Tony Effe ed Emma Marrone: semplice alchimia professionale o interesse vero?

Emma Marrone e Tony Effe hanno dimostrato una certa alchimia sul palco nell’ultimo periodo. Basti pensare alla scorsa estate, quando hanno sfornato una hit come “Taxi sulla luna”, dopo la quale si sono intensificate le voci su un presunto flirt. Tutta colpa di un’intesa talmente evidente da insinuare il sospetto che tra Emma Marrone e Tony Effe fosse nato l’amore. Non solo una collaborazione professionale, quindi. Per molti, tra Emma Marrone e Tony Effe poteva esserci qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia.

I due hanno sempre negato, la cantante salentina nello specifico ha descritto il rapporto con il trapper in termini di fratellanza. Nel tempo, tuttavia, sono stati gli stessi fan a mettere in dubbio le parole di Emma Marrone. Specialmente dopo le dichiarazioni della cantante, che in una intervista radiofonica sembrò voler alimentare il mistero sul presunto flirt. “Sono una signora, non rivelo queste cose…”, aveva detto Emma.

Per Emma Marrone Tony Effe è sempre stato un fratello: “Gli voglio bene e sono felice di cantare con lui”

Arrivò poi la secca smentita della stessa Emma Marrone, che precisò di essere solo amica di Tony Effe. Una precisazione poi pubblicata anche sui social, dopo che qualche utente era tornato a parlare insistentemente di un flirt tra i due colleghi. “Ciao tesoro, no…non ci esco…è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“, il commento chiaro di Emma.

Anche su Vanity Fair, interpellata sul tema, la cantante aveva ribadito di essere single e di non aver alcun compagno al suo fianco: “Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile. Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati”.

