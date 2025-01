Cantautore e percussionista originario di Napoli, dove è nato nel 1950, Tony Esposito si è distinto nel panorama musicale italiano per delle sonorità eclettiche, provenienti da diversi luoghi del mondo. Non mancano, infatti, musiche tipiche della sua terra, quella partenope, ma allo stesso tempo non mancano neppure i ritmi tribunali. Uno dei suoi brani più famosi, che ha ottenuto uno straordinario successo, è Kalimba de Luna, che spinse i Boney a pubblicare una cover in lingua inglese. Un grande successo che ancora oggi è iconico e che continua a riscuotere un importante successo.

Nel corso della sua carriera, Tony Esposito, che suona barriera, tamburo e percussioni varie, ha collaborato con grandissimi artisti, curandone il sound. C’è lui, infatti, dietro a vari brani di artisti immensi come Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, ma anche Pino Daniele, al quale lo legava una grande amicizia e una stima reciproca. Parlando di Pino Daniele, Tony Esposito ha affermato: “Lui non ha mai vissuto la famiglia tradizionale. Quel giorno ci sentimmo, mi disse che faceva molto freddo e che sarebbe dovuto andare al Nord. Mi disse che mi voleva bene e che voleva fare un progetto di musica partenopea con me”. Li legava dunque una stima reciproca. I due condividevano le origini, anche se Tony ha sempre esplorato anche altri lati della sua napoletanità.

Tony Esposito, chi è: sposato con Eleonora Salvadori e papà di due ragazzi

L’amore per la musica in Tony Esposito è cominciato quando era un bambino, con le pentole della mamma che suonava: “La cucina era un luogo sacro, nel quale mia madre passava tutto il tempo a cucinare. Mi mettevo accanto alla radio e riproducevo le canzoni”. Nella sua vita privata, invece, Tony è felice accanto alla stessa donna ormai da tempo: è infatti felicemente sposato con Eleonora Salvadori, con la quale ha messo al mondo due figli, oggi adulti, che vivono a Barcellona e Roma. Parlando di loro, il papà si è definito un padre atipico: “Credo che un padre debba essere sincero. I figli capiscono, accettano e apprezzano” ha dichiarato.