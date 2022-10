Tony Lee Carland, ex moglie Alan Sorrenti/ Il tradimento e l’arresto dopo lite che…

TONY LEE CARLAND, CHI E’ L’EX MOGLIE DI ALAN SORRENTI?

Chi è Tony Lee Carland, ex moglie di Alan Sorrenti che questo pomeriggio sarà uno degli ospiti di punta della sesta puntata stagionale di “Domenica In”? Il ritorno negli studi televisivi di Rai 1 del 72enne cantautore partenopeo sarà l’occasione per il diretto interessato non solo di raccontarsi a cuore aperto a ‘zia’ Mara Venier ma forse anche di tornare sulla sua vita sentimentale e sulla lunga relazione avuta con Tony Lee Carland e con cui non sono mancati nel corso degli anni dissapori e querelle con accuse nemmeno troppo velate.

Come si ricorda, durante la relazione con la modella statunitense Tony Lee Carland, Alan Sorrenti era stato sorpreso dalla consorte (da cui era comunque separato) in compagnia di un’altra donna -tale Hanna Kirsten- nella sua villa di Morlupo: l’episodio era degenerato in una furibonda lite tra i due che aveva reco necessario l’intervento delle forze dell’ordine con conseguente arresto della Carland e pure il ritrovamento nell’abitazione di eroina, seppure in modiche quantità. Da questo piccolo diverbio si generò lo scandalo che molti ricordano e che, rileggendo le cronache dell’epoca, poi si ingigantiva ancora di più con le accuse da parte della modella nei confronti di Sorrenti di fare non solo uso di stupefacenti ma anche di cederli ad altre persone.

Il successivo arresto di Sorrenti nel 1983, costretto a trascorrere qualche mese in carcere, segnerà un brusco stop nella carriera dell’artista napoletano che tornerà ufficialmente sulle scene solamente cinque anni dopo, sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo nell’edizione del 1988. Oggi, a distanza di tanto tempo e anche grazie alle parole di Sorrenti, oltre che alle ricostruzioni della stampa, sappiamo qualcosa di più a proposito di questa faccenda poco chiara e anche dei burrascosi rapporti tra l’autore di “Figli delle stelle” e Tony Lee Carland. Il quotidiano ‘il Tempo’ in passato aveva accennato a una presunta vendetta ordita dall’allora moglie del cantante dato che l’episodio del tradimento sarebbe avvenuto pochi giorni prima del suo arresto.

Nonostante la coppia non vivesse più assieme da tempo, l’aver scoperto Sorrenti in compagnia di quella donna svedese mandò su tutte le furie la Carland: pare che, di fronte a quella scena, la modella statunitense abbia impugnato una mazza da baseball mettendo a soqquadro l’abitazione in quel di Morlupo e distruggendo qualunque cosa le si parasse davanti. Le conseguenze legali ovviamente interessarono anche lei dato che i Carabinieri furono costretti ad arrestarla e a rinchiuderla a Rebibbia con l’accusa di lesioni, violazione di domicilio e pure danneggiamenti. Insomma un triste anche turbolento epilogo per la loro storia d’amore ma anche una vicenda oramai lontana nel tempo e da cui Sorrenti si è ripreso, nonostante quello ‘iato’ nella sua carriera sul finire degli Anni Ottanta.











