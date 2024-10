Chi è Alan Sorrenti, la voce di Figli delle Stelle? Il cantautore italiano, di origini gallese, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nei primi anni ’70 con canzoni di stampo rock progressivo e sperimentale che strizzavano l’occhio a Tim Buckley e Peter Hammill. Nel 1972 esce il suo primo disco dal titolo “Aria” in cui lavora con Jean Luc Ponty. L’anno dopo pubblica il secondo album dal titolo “Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto”, ma la svolta decisiva arriva qualche anno dopo. E’ il 1977 quando pubblica il disco “Figli delle stelle” con l’omonimo brano diventato una hit senza tempo della musica italiana.

Sulla scia del successo di Figli delle stelle, nel 1979 esce il disco “L.A. & N.Y. ” contenente un’altra potentissima hit: “Tu sei l’unica donna per me” con cui trionfa al Festivalbar. Il brano, inciso anche in una versione per il mercato anglossano, è il 45 giri piú venduto nel 1979 in Italia.

Alan Sorrenti dal successo con “Figli delle stelle” alle ultime canzoni

La carriera di Alan Sorrenti ha spiccato il volo nella fine degli anni ’70. Intervistato da Rolling Stone, l’artista parlando proprio della sue canzoni ha rivelato: “Figli delle stelle mi ha dato sicuramente più soddisfazioni. E’ andata oltre la canzone stessa, è uno stile di vita. Un pezzo cult, vicino alle nuove generazioni”. Impossibile non ricordare la vittoria al Festivalbar del 1979 con “Tu sei l’unica donna per me”: “l’ho vissuto da superstar, pretesi di entrare con la Rolls-Royce all’Arena di Verona. E di cantare il pezzo metà in italiano e metà in inglese”.

Non solo il cantautore ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest nel 1980 : “a Rotterdam fu strano. Nn venivo da Sanremo: ero più che mai straniero: rappresentavo l’Italia, ma venivo da L.A. Non sentivo di rappresentare la mia nazione”. Infine il Festival di Sanremo a cui ha partecipato nel 1988 con “Come per miracolo”: “sono arrivato ultimo, dovevo iniziare la mia rivoluzione umana: non è stata una cosa piacevole, ma una molla per cambiare le cose”. Negli ultimi anni è tornato, dopo 19 anni di silenzio, con un nuovo disco di canzoni inedite dal titolo “Oltre la zona sicura”.