Tony Reale, The voice senior/ Da “Indietro tutta” a “The Voice Senior”

Tony Reale è stato tra i concorrenti della prima edizione di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. L’artista si era presentato in gara con Just a Gigolo dividendo la giuria durante le fasi delle Blind Audition visto che solo il team Carrisi e Clementino si sono girati. La sua interpretazione non aveva colpito gli altri coach, ma alla fine il cantante aveva scelto di entrare nel team Al Bano e Jasmine Carrisi.

Scopriamo chi è Tony Reale

Tony Reale è un’artista a 360°: attore, cantante e intrattenitore da più di dieci si esibisce in giro per l’Italia con il suo show “Tony Reale in Tour 2010”. L’esperienza a The Voice Senior è arrivata a coronamento di una carriera davvero importante che l’hanno visto lavorare in programmi cult come “Indietro tutta” di Renzo Arbore e non solo. In pochi sanno che in passato il cantante di Prato ha partecipato anche a diverse pellicole di successo come “Un ciclone in famiglia” di Massimo Boldi. Una carriera divisa tra cinema e musica, anche se la sua più grande passione è sempre stata l’intrattenimento che l’hanno spinto a rimettersi in gioco nella prima edizione del fortunatissimo talent show di Raiuno.

