Tony Renda abbandona il pinnettu a Temptation Island 2024: cosa ha visto su Jenny Guardiano?/ Spoiler bomba

Temptation Island 2024, Tony Rende abbandona furioso il pinnettu: “Vaffa…lo”

Colpi di scena inaspettati ed emozioni contrastanti saranno gli ingredienti della 3a puntata di Temptation Island 2024 che andrà in onda tra poco, questa sera 11 luglio 2024 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Tony Renda non riuscirà a nascondere la sua delusione nei confronti della sua fidanzata Jenny Guardiano e abbandonerà furioso il pinnettu. Ma cosa ha visto di così sconvolgente? Gli spoiler non si spingono oltre ma quel che è certo è che Tony e Genny di Temptation Island 2024 saranno tra i protagonisti.

Nel dettaglio nel video postato sui social della trasmissione si vede Tony di Temptation Island 2024 seguire senza parole un video sulla sua fidanzata Jenny nel pinettu e subito dopo, con le lacrime agli occhi, abbandonare furioso il pinnettu. Successivamente parlando con i ragazzi confesserà: “Dice solo che sono un troglodita, che sono rimasto ai tempi della pietra. Ma va******lo”, ha dichiarato furioso il dj si

La coppia formata da Jenny e Tony di Temptation Island 2024 è in piena crisi. Dopo aver scoperto la doppia vita del fidanzato Tony che, in un confessionale ha rivelato di sentirsi come Dr Jackie e Mr Hyde, Jenny sembra finalmente aver aperto gli occhi sul suo fidanzato dopo 5 anni di relazione. Una storia che ha spinto Jenny ad annullarsi completamente per Tony: dalla scelta dei vestiti da indossare fino ad un aperitivo con le amiche. Entrambi, infatti, sembrano arrivati ad un punto di non ritorno. Sempre dalle anticipazioni su Temptation Island 2024 si scopre che Tony parlando con gli altri ragazzi arriverà al punto di mettere in discussione la sua relazione con Jenny: “La mia crisi è decidere se stare con lei oppure uscire da solo e continuare a farmi i cazzi mei come ho fatto per 42 anni.” Anche la 26enne si mostrerà in piena crisi e dubbiosa sul suo futuro con il Dj 42enne: “Non me lo merito, merito di rinascere” Insomma, coppia arrivata al capolinea? Cosa succederà questa sera?











