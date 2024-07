Jenny e Tony in crisi a Temptation Island 2024/ Lui furioso: “Per lei sono un troglodita, ma vaffan*ulo!”

Prosegue l’avventura di Jenny e Tony a Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti che vede sette coppie in crisi esplorare la forza e la debolezza del proprio rapporto di coppia nell’incantevole resort Is Morus Relais in Sardegna in compagnia di single tentatori e tentatrici. Tra i protagonisti di questa edizione c’è la coppia formata da Jenny e Tony che nei villaggi dei fidanzati stanno vivendo il percorso in maniera completamente differente. Dopo aver scoperto la doppia vita del fidanzato Tony che, in un confessionale ha rivelato di sentirsi come Dr Jackie e Mr Hyde, la bella Jenny sembra finalmente aver aperto gli occhi sulla sua relazione che dura da 5 anni. Una storia che ha spinto Jenny ad annullarsi completamente per Tony: dalla scelta dei vestiti da indossare fino ad un aperitivo con le amiche.

Nel corso della puntata di oggi 11 luglio, come svelano le anticipazioni di Temptation Island 2024, ci saranno nuovi dissapori per la coppia a causa della visione di alcuni video nel pinnetti che porteranno il deejay ad infuriarsi. “Per lei sono un troglodita che è rimasto ai tempi della pietra! Ma vaff**” è lo sfogo di Tony contro la fidanzata Jenny che, dall’altra parte, si dice pronta a lasciarlo alle tentatrici come souvenir.

Jenny e Tony a Temptation Island 2024: dove eravamo rimasti?

Intanto Jenny a Temptation Island 2024 sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza di sé e delle sue possibilità. Dopo aver pianto a lungo per le parole del fidanzato Tony, la ragazza ha deciso di darsi una possibilità e di guardarsi intorno incoraggiata anche delle altre fidanzate di questa edizione. In particolare Alessia l’ha spronata ad asciugarsi le lacrime e a smetterla di fare la vittima dicendole: “non ti devi azzardare di darti la minima colpa, è lui che si deve mettere solo vergogna”.

Non solo, Alessia ha invitato Jenny a viversi l’esperienza di Temptation e a mostrarsi per quella che è davvero: “sei bella dentro e fuori. Quando stavi con lui sembravi la bambolina di porcellana. La prima volta che ti ho vista ‘ho pensato questa è proprio scema’, ma tu non sei questa, sei la Jenny di adesso, sei bella, sei intelligente, quella persona ti spegne, tu sei il sole”. Come reagirà Tony a questa nuova Jenny?

