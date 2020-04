Tony Rudiger/ Foto, capigliatura pazza per l’ex Roma: “Mai lasciare che la moglie…”

Pubblicità

In questi giorni di quarantena casalinga forzata, vista l’emergenza coronavirus, ecco che sono in molti ad essere ricorsi a rimedi in extremis e reinventarsi barbieri improvvisati, per ovviare all’impossibilità di andare dal proprio parrucchiere di fiducia. E tra anche i tanti VIP che si sono immortalati con forbici e rasoi in mano, troviamo anche l’ex giocatore della Roma Antonio Rudiger, che solo poche ore fa, attraverso il profilo del proprio barbiere ufficiale Sheldon Edwards (hair stylist londinese molto noto), ha pubblicato una foto della nuova capigliatura, quanto meno bizzarra e divertente.

Nella foto, ecco l’ex giallorosso con la testa rasata ma solo per metà e con un’espressione che la dice lunga sulla sua soddisfazione per la nuova capigliatura, che a quanto pare ha visto come fautrice la stessa moglie del giocatore del Chelsea. Di fianco alla foto una didascalia molto ironica e divertente dove possiamo leggere: “Cosa posso dire, lei ha provato a fare del suo meglio. Cosa ha combinato la vostra moglie con il vostro taglio di capelli durante il lockdown?” E di seguito parecchie emoticon divertite e la promessa che le sue “onde” presto sarebbero tornate, non appena ricresceranno i capelli.

RUDIGER, NUOVA CAPIGLIATURA PAZZA PER L’EX ROMA: I FAN SCATENATI SUI SOCIAL

La foto con la nuova capigliatura di Rudiger, ex giocatore della Roma, ha subito fatto il giro del web e sui social i tifosi del giocatore del Chelsea come i semplici curiosi si sono scatenati nel commentare questa nuova “versione” decisamente più “pelata” del difensore tedesco. Anzi proprio sotto al post si è scatenata una diatriba, ovviamente molto scherzosa e divertente, tra chi ha apprezzato l’idea e il tentativo della compagna del giocatore tedesco e chi invece ironicamente ha criticato il risultato finale, un po’ estremo. “E’ inaccettabile! Mai lasciare che tua madre o tua moglie possano tagliarti i capelli“: l’avvertimento scherzoso di molti followers di Rudiger che certo si sono ben divertiti a condividere questo momento di vita “quotidiana” pure in un contesto così difficile e drammatico, con il proprio idolo.





