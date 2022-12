Tony Toscano, fidanzato manager di Sarah Altobello attacca Attilio Romita/ “Le donne non sono oggetti”

Tony Toscano e l’amore per la sua fidanzata(?) Sarah Altobello

Tony Toscano è il manager di Sarah Altobello con cui ha un rapporto speciale. In tanti pensano che sia il fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip 2022 a cui ha anche inviato un aereo. I due si conoscono dal 2013 e sarebbero legati sia da un rapporto professionale che umano molto importante. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Tony Toscano ha svelato nuovi dettagli sul suo rapporto con la Altobello parlando d’amore. “Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013″, ha ammesso Tony.

E sul concetto di amore particolare, ha aggiunto: “Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature. Essere un po’ presi o innamorati di una persona che ti mette mette di buonumore fa solo bene. La sua allegria all’interno della Casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare”.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Sarah Altobello ha instaurato un rapporto speciale con Attilio Romita. Entrando nella casa, la Altobello ha subito ammesso di avere un debole per il giornalista con cui ha trascorso molto tempo nelle ultime settimane. Il rapporto tra la Altobello e Romita ha fatto arrabbiare la compagna di Attilio, ma cosa pensa Tony Toscano dell’avvicinamento di Sarah all’ex volto del Tg1? “Non è un flirt. Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. “Tesò”, perché lei mi chiama così, “nella Casa vado a giocare”, le parole di Tony.

In particolare, il manager della Altobello ha rivolto qualche critica ad Attilio Romita ammettendo di esserci rimasto male: “ma più che altro perché il “signor mezzobustino” Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali”.











