Tony Toscano “Sarah, vorrei passare il resto della vita con te”/ La Altobello lo gela “Matrimonio? Ci penso”

GF Vip, Sarah Altobello spiazzata da Tony Toscano: la sorpresa a cavallo

Sarah Altobello è protagonista di un sorprendente incontro nella passerella del Grande Fratello Vip 2022. Alla vigilia del giorno di San Valentino è venuta a trovarla Tony Toscano, suo manager, che sembra nutrire per lei anche qualcosa in più di un semplice rapporto lavorativo e di una semplice amicizia. Tuttavia la sorpresa organizzata per la concorrente è davvero clamorosa, dal momento che si presenta in sella ad un meraviglioso cavallo bianco, scena di fronte alla quale la Altobello rimane estasiata.

“Mi manchi molto, 4 mesi che non ti vedo, non ti sento. Volevo venire in bici ma fa freddo, ho preferito il cavallo, tu sai che amo i cavalli” le sue parole di fronte alla concorrente, attonita ed emozionata allo stesso tempo. Tony Toscano la sprona ad andare avanti e la inonda di complimenti: “Vorrei abbracciarti. Stai andando molto bene, stai facendo un grande percorso, peccato che nella Casa ci siano delle incomprensioni, non sanno il tuo carattere“.

Tony Toscano a Sarah Altobello: “Vorrei passare il resto della mia vita con te“

La presenza di Tony Toscano con un cavallo bianco non significa, però, che Sarah Altobello abbandonerà il Grande Fratello Vip 2022 per tornare a casa assieme a lui. La concorrente ha tutta l’intenzione di proseguire il suo percorso a Cinecittà e il suo manager ne è ben consapevole: “Lo so che vuoi continuare il tuo percorso, non ti porterò via, ti lascio stare qui, ti aspetterò quando ritorni. Ma ricordati sempre che sarò sempre al tuo fianco. Una cosa bella che volevo dirti è che non so cosa mi riserva il futuro, ma vorrei passare il resto della mia vita con te. Non darmi nessuna risposta, ne parleremo successivamente“.

Sarah Altobello parla del loro rapporto, ringraziandolo per la sua presenza nella sua vita: “È un grande uomo, gli devo tanto. Ha visto i lati peggiori e migliori di me“. Alfonso Signorini torna però sull’ipotesi matrimonio, avanzata da Toscano con le sue parole. Sarah Altobello però smorza gli entusiasmi e rimanda la questione al futuro: “Ci penso. Voglio tanto bene a quest’uomo, ma il matrimonio non lo sento al momento. Ma un domani, mai dire mai nella vita“.











