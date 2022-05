Tony Vandoni, compleanno direttore artistico Radio Italia/ Da Arisa a Ron, ospiti Vip

Buon compleanno Tony Vandoni: 60+1 festeggiati a suon di musica

Il mondo della musica e dello spettacolo festeggia il compleanno di Tony Vandoni, il Direttore artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia Tv. Un party esclusivo si è svolto nella serata di lunedì 16 maggio, presso la prestigiosa location della Terrazza Duomo 21, a Milano. Centinaia gli ospiti del mondo della musica e tanti amici che hanno reso omaggio a Tony, in compagnia della sua fidanzata Ileana Falcone e dei figli.

Tanti gli amici musicisti presenti: Giuliano Sangiorgi, Irama, Ermal Meta, Ron, Enrico Ruggeri, Gianluca Grignani, Emma Muscat, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Mario Lavezzi, Le Vibrazioni, Marco Carta, Pinguini Tattici Nucleari, Arisa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Simona Molinari, Pierdavide Carone, Virginio, Mietta, Il Cile, Tony Maiello, Andy Fumagalli dei Bluevertigo, Bianca Atzei, Nika Paris, Alessio Bernabei, Pago, Paolo Meneguzzi, Lorenzo Fragola, Bugo, Chiara Galiazzo, Antonello Carozza, Giulia Luzi, Moreno, Sergio Sylvestre, Mondo Marcio, Jonny Scandal, Gemelli Diversi, Laura Bono, Niccolò Agliardi, Andrea Vigentini (musicista Ermal Meta), Federica Carta, Roberta Pompa (Le Deva).

Tanti ospiti illustri al party di Tony Vandoni

Visibilmente emozionato Tony Vandoni ringrazia così, i suoi ospiti: “L’evento è stato un successo meraviglioso, molto più eclatante di quello che speravo, grazie anche a voi. Come avrete notato c’era un clima pazzesco, sereno e conviviale, tra amici veri”.

Inoltre, tra gli altri vip presenti anche Barbara D’Urso, Don Mazzi, Enzo Miccio, Claudia Peroni, Stefano Oradei (Ballando con le stelle), Giulia Penna (cantante e Influencer), Erika Barbato (Influencer). Patrizia Falcone (Influencer Quello che le donne non dicono), Jo Squillo, Chiara Squaglia (Striscia la notizia), Emanuela Tittocchia, Andrea Agresti (Le Iene). Non potevano mancare ovviamente gli speaker di Radio Italia Mauro Marino Marina Minetti, Marco Falivelli, Emiliano Picardi, Matteo Di Palma. A loro si sono aggiunti gli speaker di Radio 105 Ylenia, Daniele Battaglia. Lo speaker di RTL Gigio D’Ambrosio, Nick The Nightfly musicista e speaker di Radio Monte Carlo, la speaker di R101 Silvia Notargiacomo e Elisa Toti di Radio Subasio.

