TOP GUN: MAVERICK/ Un sequel che convince contro ogni aspettativa

Non era scontato un esito simile, anzi. Si temeva il peggio, considerando i precedenti illustri. Top Gun: Maverick è invece un grandissimo film, un sequel decisamente riuscito, semplicemente tra le migliori opere di questo 2022. La pellicola con Tom Cruise è ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray e Steelbook 4K UHD + Blu-ray con Paramount e Plaion Pictures.

SINOSSI – Dopo più di trent’anni di servizio il Tenente Pete ‘Maverick’ Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw ‘Goose’. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Dedicato alla memoria di Tony Scott, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski riporta sul grande schermo Tom Cruise nei panni del celebre Pete “Maverick” Mitchell e lo fa nel migliore dei modi. Conservando il suo stile divertente ed esuberante, l’operazione nostalgia funziona alla grande. Ci sono delle lacune, sia chiaro, ma è impossibile parlarne male. Straordinaria messa in scena, interpretazioni all’altezza e scene aeree semplicemente sublimi. Una qualità impressionante da ogni punto di vista, nonostante lo scarso utilizzo del digitale. Un’opera che rende onore al film del 1986, tra i più significativi della Hollywood degli anni Ottanta.

Extra e bonus features:

– Cleared for Take Off

– Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick

– A Love Letter to Aviation

– Forging The Darkstar

– Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival (solo UHD

– “Hold My Hand” Lady Gaga Music Video

– “I Ain’t Worried” OneRepublic Music Video

