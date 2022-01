Top Gun/ Su Italia 1 il film cult con Tom Cruise

Top Gun, film di Italia 1 diretto da Tony Scott

Top Gun andrà in onda sul piccolo schermo in serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi, 3 gennaio 2022. La regia è di Tony Scott, con attori come Tom Cruise, Val Kilmer, Meg Ryan e John Stockwell. Il titolo originale è Top Gun. Il genere è avventura ed è ambientato negli Stati Uniti D’America. La colonna sonora è una delle più belle del cinema.

Il trono di cuori/ Su Rai 2 una dolcissima commedia romantica

La fotografia di Jeffrey Kimball presente colori come il rosso, rosa, arancione e le inquadrature sono bellissime. Le musiche sono curate da due maestri della storia del cinema cioè Harold Faltermeyer e Giorgio Moroder. Il trucco è di Rick Sharp mentre i costumi sono stati curati da James W.Tyson e Bobbie Read.

Top Gun, la trama del film: non ha più fiducia in se stesso

Leggiamo la trama di Top Gun. I due attori principali del film sono rispettivamente un pilota e un navigatore di aerei, ovvero cadetti della scuola la quale rappresenta i migliori esponenti che fanno parte dell’aeronautica militare americana. Tra tante performance aeree si può anche assistere alla storia d’amore tra due personaggi, ovvero il protagonista della pellicola e Charlie, ovvero la maestra di volo, che è interpretata da Kelly McGillis. Il protagonista pilota, in una scena finale del film combatte con sintomi depressivi e quindi non ha più fiducia in se stesso e nella sua bravura nel lavoro. Il film ha subito riscontrato un enorme successo e ha influenzato talmente tanto il pubblico, che ci sono state delle vere e proprie icone e mode che sono durate nel corso degli anni.

Principessa per sempre/ Su Rai 3 il film con Fiona Gubelmann

Gli occhiali da sole Rayban che indossa Tom Cruise in tante scene della pellicola, ad esempio, identificano una moda che anche oggi si può riconoscere e che negli anni era molto in voga. Presenta tante ideologie americane, in cui ci sono gli aerei e alcune sequenze che sono diventate simboli della mascolinità e virilità. Nelle musiche ci sono degli strumenti che caratterizzano quegli anni, come la chiatarra elettrica ed elettronica, ma anche altre. Nel film si possono vedere delle immagini molto belle, ma anche le inquadrature e la bellezza dei protagonisti, che hanno affascinato le donne le quali hanno riempito le loro stanzette di loro poster per anni. Tom Cruise è virile e anche l’altro attore è diventato presto molto amato, in quanto entrambi sono molto affascinanti.

Seguendo una stella/ Su Canale 5 il film con Bethany Joy Lenz

Video, il trailer del film “Top Gun”





© RIPRODUZIONE RISERVATA