Top gun/ Su Italia 1 il film cult di Tony Scott con Tom Cruise

Top gun, film di Italia 1 diretto da Tony Scott

Top gun va in onda oggi, 2 gennaio, su Italia 1 dalle ore 21.20. Il film è stato diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e da Jerry Bruckheimer in collaborazione con Bill Badalato e con la casa di produzione Paramount Pictures. La sceneggiatura e la scenografia sono state rispettivamente affidate a Jim Cash, Jack Epps Jr., John Decuir Jr., Robert Benton, mentre la fotografia a Jeffrey Kimball.

Il montaggio e le musiche di Top gun sono stati curati da Chris Lebenzon, Billy Weber, Harold Faltermeyer e Giorgio Moroder. Tra i principali attori del cast ci sono Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Tom Skerritt, Michael Ironside, Barry Tubb, Rick Rossovich, Tim Robbins, Clarence Gilyard, James Tolkan, Adrian Pasdar e Meg Ryan.

Top gun è un film del 1986, che venne interpretato da Tom Cruise, che lo fece diventare una delle star più famose del cinema americano e di tutto il mondo e gli fece vincere pure un Premio Oscar e un Golden Globe. Tra i riconoscimenti che ha ottenuto Top gun ci sono quelli come miglior canzone a Giorgio Moroder e a Tom Whitlock, una nomination come miglior montaggio e sonoro.

Il sequel del film è Top gun uscito a maggio 2022, e la sua sceneggiatura venne scritta subito dopo l’uscita del primo film, ma non è stato possibile realizzarlo immediatamente poiché la tecnologia militare aveva subito un rinnovamento, dunque il governo non ha voluto che gli strumenti venissero conosciuti.

Top gun ha riscosso un enorme successo al botteghino, incassando circa 8 milioni di dollari nel primo weekend di uscita. Una particolarità del film riguarda la sua uscita: la marina degli USA installò degli uffici di reclutamento vicino ai cinema delle più grandi città per attirare i giovani ad arruolarsi nel caso fossero stati motivati dalla visione del film.

Top gun, la trama del film

Leggiamo la trama di Top gun. Il tenente Pete Maverick Mitchell e il tenente Goose Bradshaw sono pilota e navigatore di un caccia della Marina degli Stati Uniti. Nel corso di un volo di pattugliamento sull’Oceano Indiano, i due aerei indagano su un segnale non identificato, ma una manovra azzardata provoca in un altro pilota un attacco di panico. Maverick lo aiuta a tornare alla base sulla nave, disobbedendo ad un ordine.

In seguito a ciò Maverick e Goose sono spinti a frequentare la scuola Top Gun, in cui vengono formati i migliori piloti dell’aviazione americana. Durante un’esercitazione però a causa di un incidente Goose muore, mentre Maverick non riesce a perdonarsi per la morte dell’amico.

Maverick riprende a volare, ma non raggiunge le sue alte prestazioni abituali a causa della paura, motivo per cui deciderà di dimettersi. Durante la cerimonia della consegna dei brevetti, Maverick decide di restare, ottenendo così il suo brevetto da Top Gun. I più bravi del corso tra cui Maverick, vengono richiamati per fronteggiare una situazione di emergenza, ossia il soccorso di una nave per comunicazione statunitense in avaria nelle acque nemiche.

Dopo vari scontri, Maverick ne esce vittorioso insieme agli amici, finendo per essere acclamato. Maverick ha la possibilità di ottenere un incarico in Marina e sceglie di diventare istruttore della Top Gun. Durante questi avvenimenti Maverick ha stretto una relazione amorosa con l’astrofisica Charlotte Blackwood, scienziata civile presente nel suo piano di addestramento.











