Topi “ballano” le canzoni di Lady Gaga/ Studio: “Muovono la testa a ritmo di musica”

I topi “ballano” le canzoni di Lady Gaga. Se nel detto popolare i roditori sono celebri per danzare solo in assenza del “gatto”, i ricercatori dell’Università di Tokyo hanno scoperto che, in realtà, lo fanno anche quando la musica beat riecheggia nell’ambiente che li ospita. I risultati dello studio nipponico sono stati pubblicati sulla rivista “Science Advances” e in esso viene riportato che i topi sono in grado di riconoscere il ritmo e muoversi a tempo e lo fanno in particolare con i successi dell’artista di “A star is born”.

Gf vip 7, Lady Gaga nello spot tv / Signorini la chiama ai casting ed è polemica!

Come riporta “USA Today”, gli scienziati hanno fatto ascoltare ai roditori Mozart, “Born This Way” di Lady Gaga, “Beat It” di Michael Jackson, “Another One Bites the Dust” dei Queen e “Sugar” dei Maroon 5, misurando i loro movimenti della testa e giungendo a scoprire che essi si sincronizzavano meglio con la musica tra i 120 e i 140 battiti al minuto, proprio come accade tra gli esseri umani. Gli animali possono essere addestrati a muoversi a ritmo, ma i topi presi in esame hanno dimostrato una capacità “innata”, secondo quanto dichiarato dagli studiosi.

Rubò i cani a Lady Gaga e sparò al dog sitter/ Condannato a 4 anni di carcere

I TOPI “BALLANO” LADY GAGA: “POSSIEDONO LA SINCRONICITÀ DEL RITMO”

È noto che gli animali rispondono alla musica in modo reattivo, ma questo non significa automaticamente riconoscere un ritmo, rispondere ad esso o prevederlo. I ricercatori definiscono questa capacità dimostrata dai topi “appassionati” di Lady Gaga “sincronicità del ritmo”. Inoltre, si è giunti alla conclusione che la sincronizzazione dei movimenti della testa dei ratti non poteva essere puramente reattiva, né essere spiegata solo con lo spavento. “Per quanto ne sappiamo, questa è la prima relazione sulla sincronizzazione innata del battito negli animali che non è stata ottenuta attraverso l’addestramento”, ha dichiarato il dottor Takahashi in un comunicato stampa.

Grammy awards 2022: i vincitori/ Justin Bieber a mani vuote, il bacio con Hailey...

Takahashi ha altresì asserito ai microfoni di “USA Today” che lo studio sui topi e sulle canzoni di Lady Gaga (e non solo) è stato anche il primo a utilizzare le “misurazioni precise degli accelerometri: gli studi precedenti hanno indagato solo visivamente e quindi potrebbero avere trascurato la sincronizzazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA