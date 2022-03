Tobias Topic, chi è il dj?/ Dal successo di “Breaking me” alla fidanzata Maya Liedtkee…

Chi è Tobias Topic dj e produttore tedesco?

Tobias Topic è un dj e produttore tedesco, è diventato molto famoso per il grande successo che ha avuto uno dei suoi brani: “Breaking me”, nato dalla collaborazione con il cantante svedese Alexander Tidebrink conosciuto anche con lo pseudonimo A7S. L’artista è nato il 23 marzo 1992 a Solingen (Germania) e avremo modo di vederlo sul palco di MSC Crociere-Il viaggio della musica. Prima del successo di “Breaking me”, il dj ha dato il via alla propria carriera musicale lavorando come produttore per diversi artisti; Il primo brano che ha pubblicato è “Light it up” con Jona Selle, uscito nel 2014, e successivamente ha debuttato con il disco “Miles” del 2015.

Ha collaborato con Nico Santos per la canzone “Home” nel 2016 e ha firmato un contratto discografico con Sony Music/ATV; un’altra collaborazione importante è stata quella con Ally Brooke, una delle Fifth Harmony per la canzone “Perfect”. E’ diventato noto in Italia soprattutto grazie al singolo “Breaking me” poichè ha raggiunto la settima posizione della classifica italiana e è diventato disco di platino. All’estero però il giovane dj vantava già un disco di platino con “Miles” che ha raggiunto notevoli ascolti in Germania e in Australia.

Tobias Topic è fidanzato? Sui social spunta Maya Liedtkee…

Su instagram Tobias Topic è molto seguito e vanta circa 181mila followers, condivide tantissimi scatti della sua carriera musicale, le sue tournè e non solo. Il giovane dj sembrerebbe essere tutto fuorchè riservato, posta molto spesso scatti della sua vita quotidiana e della sua vita privata. Proprio grazie ad instagram infatti, sappiamo che Topic è fidanzato con una bellissima ragazza bionda. Lei si chiama Maya Liedtke ed è una consulente per investimenti immobiliari di Dubai, come si evince dalla descrizione sul suo profilo Instagram.

Sembra una ragazza semplice, lontana dai riflettori, solo 4644 followers, tanti scatti meravigliosi di se ma anche molti scatti di coppia e instagram stories insieme a Topic, da cui si evince anche che lei è stata la sua accompagnatrice per gli Audi Generation Award all’Allianz Arena. Sul profilo Instagram di Maya, il loro ultimo scatto insieme riguarda proprio quell’evento ed è stato postato da lei in occasione del compleanno del dj con una semplice ma profonda dedica: “Happy birthday to my one and only” (Tanti auguri al mio unico e solo amore).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maya Liedtke (@maya_lde)













