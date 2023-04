TORI E LOKITA/ Una bella storia di fratellanza

I fratelli Dardenne sono un’istituzione del cinema francese. Ospiti fissi del Festival di Cannes, si sono fatti conoscere per uno stile riconoscibile e per idee forte e perentorie, lontane da qualsivoglia compromesso. L’ultimo film, Tori e Lokita, lo dimostra: l’opera è ora disponibile in DVD e Blu-Ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Jean-Pierre e Luc Dardenne, due volte Palma d’Oro, tornano a raffigurare il reale e le difficoltà degli emarginati con Tori e Lokita, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un difficile viaggio per lasciare l’Africa e arrivare in Belgio. Qui, possono fare affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell’esilio.

Vincitori di due Palme d’oro a Cannes per il miglior film – Rosetta e L’Enfant – i fratelli Dardenne come dodicesimo lungometraggio di fiction scelgono una storia semplice e commovente. Un cinema semplice per continuare a indagare l’umanità della società di oggi attraverso una fratellanza. Con Tori e Lokita i due cineasti accendono i riflettori sull’inesorabilità dei meccanismi di dominio che regolano i rapporti tra umani, proponendo temi al centro del nostro tempo: dallo squilibrio sociale a quello economico, passando per quello razziale. I Dardenne raccontano il nostro rapporto con l’immigrazione e lo fanno discostandosi dalla drammaturgia classica. Non ci sono grossi sconvolgimenti, ma è innegabile un’intensità drammatica difficile da eguagliare. Ottime le interpretazioni dei due giovani esordienti Pablo Schils e Joely Mbundu.

