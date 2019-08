Tori Spelling e Jennie Garth, “Luke Perry era con noi”/ “Ma stare sul set è doloroso”

Tori Spelling e Jennie Garth tornano alla ribalta: due dei volti che anni fa contribuirono al successo planetario di Beverly Hills 90210, serie tv di culto tra gli adolescenti degli Anni Novanta, hanno di recente parlato nel corso di una intervista televisiva di come è nata l’idea di un “reboot” del serial, ma anche della recente scomparsa di Luke Perry che non ha potuto essere con loro sul set e inoltre pure dei loro prossimi progetti e di chi all’epoca tra i loro partner attori era più bravo a baciare. Apparse in un programma di grande seguito della NBC, le due bionde attrici (la Spelling che oggi ha 46 anni e la sua collega Garth di un anno più vecchia) hanno spiegato come sono riusciti a convincere gli attori del cast originale a rimettersi in gioco, mentre come è noto Shannen Doherty, divenuta celebre per il suo ruolo di Brenda, ha ammesso di aver accettato il progetto solamente dopo la prematura scomparsa di Perry. A trent’anni dall’originale, presto tornerà sugli schermi BH90210, questo il titolo nel nuovo format, che sarà composto da sei episodi che vedrà tutti gli attori interpretare una versione fittizia di se stessi. E alla domanda se a questi primi sei appuntamenti ne seguiranno altri, le due attrici si sono mostrate possibiliste.

TORI SPELLING E JENNIE GARTH, “LUKE PERRY ERA CON NOI SUL SET”

Dopo che sono state girare le prime scene di BH902010, Tori Spelling e Jennie Garth hanno raccontato per filo e per segno come si è concretizzato questo progetto all’apparenza folle e come è stato per loro tornare in quei luoghi finzionali senza però Luke Perry. “Per noi all’inizio fare un reboot non bastava, volevamo qualcosa di più” hanno raccontato, ammettendo che la vera difficoltà è stata quella di contattare tutti i membri del cast originale. “Abbiamo prima cominciato con una chat di gruppo, volevamo prenderci in giro e poi coinvolgere i fan in questa cosa, in modo che possano guardare BH90210 e chiedersi se si tratti di qualcosa di realmente accaduto o solo finzione” hanno raccontato le due attrici alla NBC. Il primo dei sei episodi sarà dedicato proprio alla memoria di Perry: “Per noi Luke era sempre assieme sul set: è stato comunque un momento per stare insieme in questo periodo doloroso per tutti” hanno ammesso, parlando anche a nome degli altro protagonisti, tra cui Ian Ziering, Brian Austin Green e Jason Priestley. Tuttavia nell’intervista c’è stato tempo anche per momenti più leggeri come quando è stato chiesto loro quale degli attori fosse più piacevole baciare: “Penso proprio che Jason fosse il migliore” ha detto la Garth, suscitando la reazione divertita e fintamente sorpresa della Spelling.

