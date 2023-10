Torino, romeno sale su una gru e minaccia suicidio/ “Ridatemi la casa e i cani o mi butto”

Un uomo di origini romene, in via Filadelfia a Torino, è salito su una gru di proprietà di una ditta di costruzione e ha minacciato il suicidio. L’allarme, come riportato da Repubblica, è scattato intorno alle 11.30 su segnalazione di un residente e tuttora non sembra avere alcuna intenzione di scendere. “Aiutatemi, restituitemi la casa e i miei cani oppure mi butto”, avrebbe detto.

In base a quanto ricostruito, pare che l’uomo sia stato sfrattato lunedì scorso dalla sua abitazione in via Nizza, dove abitava insieme alla madre e ai suoi due cani. Gli animali da compagnia, dopo il provvedimento, gli sono stati sottratti dai vigili e sono stati portati in canile. Una mossa che il padrone non ha accettato, tanto da decidere di compiere l’estremo gesto per dare mostra della sua disperazione. Se non riceverà rassicurazioni sul suo futuro, non scenderà dalla gru su cui è pericolosamente salito questa mattina.

Torino, romeno sale su una gru e minaccia suicidio: in corso le operazioni dei soccorritori

In via Filadelfia a Torino si è radunata in queste ore una folla di persone, che sta assistendo alla scena dell’uomo di origini romene che è salito questa mattina su una gru, minacciando il suicidio. Sul posto, dopo la segnalazione al 112 di un residente, sono prontamente arrivati anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i negoziatori della Polizia di Stato.

I soccorritori sono saliti su un cestello sorretto da un braccio meccanico e si sono avvicinati al malcapitato per cercare di convincerlo a scendere. Gli hanno anche consegnato una bottiglia d’acqua affinché possa calmarsi. Per il momento tuttavia non ne ha voluto sapere. Le trattative sono infatti tuttora in corso. Le richieste avanzate dall’uomo sono in tal senso chiare: vuole riavere la sua casa e i suoi due cani. La Polizia locale intanto ha provveduto a chiudere la viabilità nella zona in modo che le operazioni possano essere condotte nel migliore dei modi.

