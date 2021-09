Torna a settembre su Rete 4/ Splende la stella di Gina Lollobrigida

Torna a settembre è un film del 1961, che verrà trasmesso oggi, 15 settembre, su Rete 4 nel pomeriggio a partire dalle ore 16.20. Il genere è commedia romantica, il film è diretto dal regista Robert Mulligan, con Hudson, Lollobrigida, Bobby Darin, Brenda e De Banzie. La durata totale è di 112 minuti e il titolo originale, in inglese è Come September. Sicuramente si tratta un film adatto alla fascia oraria in cui viene trasmesso e che sarà più interessante da seguire per le persone di una certa età.

Resta con me/ Streaming del film su Rai 2: "una storia di sopravvivenza e amore"

Torna a settembre, la trama della pellicola

Leggiamo la trama di Torna a settembre. Robert L. Talbot, è un ricco americano che ogni anno nel mese di settembre torna in Italia con la romana Lisa Fellini per le vacanze nella sua villa, che si trova nella Riviera Ligure di levante, in Toscana. Nel film però, questa volta decide di andare prima, ovvero a luglio e scopre che il suo maggiordomo utilizza la casa come albergo quando il capo non c’è. Ospita delle ragazze americane che sono corteggiate da un gruppo di ragazzi.

I giorni dell'ira/ Su Rete 4 il film western con Giuliano Gemma (oggi, 14 settembre)

Oltre a ciò, la sua fidanzata lo ha lasciato per poter sposare un altro uomo, proprio perché, dopo un lungo fidanzamento, il fidanzato non gli aveva mai chiesto la mano. Lisa però ha cambiato nuovamente idea sul matrimonio, in quanto andando alla villa deve condividere la stanza con una ragazza americana. Prima era offesa con il fidanzato, ma poi vedendo Robert cambia idea e insieme a lui, con una serie di vicissitudini particolari, salvano le ragazze importunate dai ragazzi.

LEGGI ANCHE:

John Wick 3 Parabellum/ Streaming del film su Rai 3 "capitolo forte e sanguinoso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA