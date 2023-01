Tornando a casa per Natale/ Su Canale 5 il film con Carly e Brit McKillip

Tornando a casa per Natale, film di Canale 5 diretto da Vanessa Parise

Tornando a casa per Natale è un film a metà tra atmosfere festose e tanto sentimento del 2013 e va in onda dalle 16,45 di oggi, 3 gennaio 2023, su Canale 5.

La regia è di Vanessa Parise, mentre gli interpreti principali sono: Carly McKillip, Britt McKillip, Benjamin Hollingsworth, Amy Jo Johnson, George Canyon e Vanessa Parise. Le musiche sono affidate a Patric Caird, un grande compositore canadese vincitore di parecchi premi importanti nel suo paese.

Le riprese del film Tornando a casa per Natale si sono svolte interamente in Canada, in particolare nella Columbia Britannica. Carly e Britt McKillip sono sorelle anche nella vita. Carly è diventata famosa grazie al suo ruolo nella serie televisiva Alice,

I Think e condivide con la sorella la passione per la musica, infatti, insieme si esibiscono nel gruppo country One more girls. Benjamin Hollingsworth è un attore canadese famoso per le sue interpretazioni in varie serie televisive, quali: The beautiful life, CSI-Miami, Once upon a time e Virgin River. La regista Vanessa Parise è anche attrice, scrittrice e produttrice e ha diretto molte serie televisive di successo come: Lighthouse e Beyond e inoltre è produttore esecutivo, nonché regista di Charmed.

Tornando a casa per Natale, la trama del film

La storia di Tornando a casa per Natale racconta le vicende di due sorelle Melanie e Kate, le quali, purtroppo non hanno più rapporti da tanti anni. In seguito ad un triste episodio avvenuto durante il matrimonio di Melanie, le due ragazze hanno deciso di non parlarsi più e purtroppo il loro litigio ha causato anche delle incomprensioni tra i genitori Al e Wendy che dopo una serie di tentativi vani, hanno deciso di separarsi.

Le festività natalizie stanno per arrivare e Kate, animata da una grande volontà, decide di porre fine all’inutile diatriba e di riunire tutta la famiglia per poter trascorrere insieme il Natale. Per poter mettere in atto il suo piano l’unico posto giusto è la loro vecchia casa. L’idea sembra essere perfetta e Kate comincia ad organizzarsi, ma purtroppo, il problema è che nella loro abitazione adesso vive un’altra famiglia. Ma Kate non si arrende e nonostante una serie di numerose difficoltà, riesce a realizzare il suo sogno e a far riconciliare tutta la famiglia.

