Torque circuiti di fuoco/ Su Italia 1 il film con Ice Cube

Torque circuiti di fuoco, film di Italia 1 diretto da Joseph Kahn

Torque circuiti di fuoco imita molto Fast and Furious, solo che in questo caso le protagoniste sono le moto. Lo potremo seguire oggi, 30 maggio, a partire dalle 23,15 su Italia 1.

La pellicola del 2004, di una miscela di generi quali il thriller, poliziesco, spionaggio e azione, è stata diretta da Joseph Kahn, mentre gli interpreti sono Ice Cube, Martin Henderson, Jay Hernandez, Monet Mazue e Adam Scott. La colonna sonora del film appartiene a gruppi rock americani, tra i quali spiccano i Nickelback. I gruppi hanno inciso insieme un mini Cd che prende il nome del film, che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Torque circuiti di fuoco, la trama del film

Il racconto del film Torque circuiti di fuoco ad alto tasso adrenalinico si basa sulle avventure di un gruppo di appassionati di moto e delle relative gare clandestine a cui spesso partecipano.

Reduce da sei mesi in Thailandia alla ricerca di fortuna, Cary Ford rientra nella sua città con l’intento di ricostruire il legame con la sua ragazza Shane e nel contempo cercare di regolare tutti i conti in sospeso. Infatti prima di lasciare la città, Cary era riuscito ad accaparrarsi tante moto di proprietà di un trafficante di droga di nome Henry, tra l’altro capo di un gruppo di motociclisti famosi come The Hellions.

Animato dal desiderio di vendetta, Henry vorrebbe indietro tutto quello che gli apparteneva, perché le moto, non sono solo competitive ma contengono anche un carico notevole di droga. Il ragazzo, non ha intenzione di collaborare con il boss e questi per ripicca lo accusa di aver ucciso Junior il fratello di un membro del gruppo di motociclisti, a sua volta a capo della banda rivale. Sono queste le premesse che provocano una scatenata e pericolosa corsa in moto tra bande nemiche, mentre Cary desidera solo dimostrare la sua innocenza e lasciarsi alle spalle il suo passato e gli inseguitori, tra i quali si aggiunge anche un agente dell’FBI.

Il video del trailer di Torque circuiti di fuoco













