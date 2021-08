Torreira al Napoli?/ Calciomercato news: Spalletti dice no, firmerà con la Fiorentina

CALCIOMERCATO NEWS, PROPOSTO LUCAS TORREIRA AL NAPOLI

Le chances di vedere Lucas Torreira al Napoli in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato sembrano abbastanza scarse in questo momento. Secondo quanto rivelato dal giornalista Ciro Venerato tramite Radio Kiss Kiss, l’uruguaiano di proprietà dell’Arsenal sarebbe stato proposto ai partenopei dato che gli azzurri cercano da diverso tempo un nuovo elemento da aggiungere al proprio centrocampo, senza dimenticare pure il recente infortunio rimediato da Piotr Zielinski. Tuttavia, stando all’indiscrezione appunto il tecnico Luciano Spalletti gradirebbe avere un calciatore in quella zona del campo con caratteristiche differenti da quelle di un playmaker avendo già a disposizione due come Lobotka e Demme per quel ruolo.

Calciomercato Napoli/ Prosegue il gelo fra Lorenzo Insigne e il patron De Laurentiis

CALCIOMERCATO NEWS, LA FIORENTINA E’ PIU’ VICINA

Le probabilità che l’approdo di Lucas Torreira al Napoli si posso concretizzare realmente non sono molte, specialmente se si pensa al fatto che la Fiorentina ha accelerato in queste ore per aggiudicarselo. Stando a quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà i viola si aggiudicheranno l’ex blucerchiato con la formula del prestito oneroso fissato ad un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Lo scorso anno in prestito all’Atletico Madrid laureatosi Campione di Spagna, nelle ultime settimane Torreira era stato accostato sia alla Lazio che alla Roma ed ora si sta recando in Toscana per effettuare le visite mediche di rito e firmare con i viola.

LEGGI ANCHE:

Amrabat al Napoli?/ Calciomercato news, duello con l'Atalanta per il mediano violaCalciomercato Napoli/ Spalletti non molla Insigne: "Gli faccio i complimenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA