CALCIOMERCATO NAPOLI/ Manolas discute col club, possibile il ritorno di Maksimovic

CALCIOMERCATO NAPOLI, MANOLAS E MAKSIMOVIC

Il Napoli è alla prese con la possibile partenza di un difensore centrale in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando del greco Kostas Manolas, cercato ormai da almeno un paio di settimane dai suoi connazionali dell’Olympiacos, con l’ex romanista che sembrerebbe intenzionato a lasciare gli azzurri per sposare la causa dei biancorossi. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, lo stesso Manolas insieme con il suo agente Mino Raiola avrebbe discusso in maniera molto accesa con il Napoli in merito al trasferimento all’Olympiacos ed i partenopei starebbero attendendo un’offerta ufficiale non inferiore ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club di De Laurentiis potrebbe tutelarsi ritesserando Nikola Maksimovic, rimasto svincolato a inizio luglio e, secondo quanto riportato da Primocanale, non avrebbe trovato in queste ore l’intesa con il Genoa, società a cui sembrava essere molto vicino.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI SI TIENE OUNAS

Oltre all’interesse dell’Olympiacos nei confronti di Manolas, il Napoli deve guardarsi le spalle dall’assalto di un altro club europeo nei confronti di uno dei suoi campioni in questa fase finale del calciomercato estivo. Stiamo parlando di Adam Ounas, ventiquattrenne algerino nato in Francia che nelle scorse settimane avrebbe ricevuto alcune proposte sia da società del nostro campionato che da squadre che militano all’estero. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, in queste ore si sarebbe intensificato l’interesse dell’Olympique Marsiglia per l’ex Crotone ma la volontà dell’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti dovrebbe convincere De Laurentiis e Giuntoli a respingere eventuali offerte. Ounas dovrebbe quindi rimanere al Napoli per giocarsi le sue carte nel corso della stagione appena cominciata.

