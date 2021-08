Torreira alla Roma?/ Calciomercato news: Fiorentina defilata, prosegue il derby

CALCIOMERCATO NEWS, LUCAS TORREIRA ALLA ROMA

Nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità di vedere Lucas Torreira alla Roma ed in queste frenetiche ore di calciomercato emergono nuove conferme proprio in questo sesno. Come spiegato anche dalla redazione del Corriere dello Sport, il procuratore di Torreira, l’agente Pablo Bentancour, starebbe proponendo il suo assistito a varie società in cerca di una nuova sistemazione avendo appreso di non rientrare nei piani dell’Arsenal, squadra detentrice del suo cartellino e che lo scorso anno lo aveva mandato a giocare in prestito all’Atletico Madrid, dove ha vinto il campionato. I giallorossi inseguono da diverso tempo un nuovo centrocampista da aggiungere all’organico a disposizione di mister Mourinho e dopo aver perso la possibilità di acquistare Granit Xhaka, valutato 25 milioni di euro e quindi una cifra eccessiva secondo i dirigenti del club capitolino, Torreira potrebbe essere un’occasione da cogliere non solo per la Roma.

CALCIOMERCATO ROMA/ Florenzi a Milano, Mourinho: "Mercato fantastico ma..."

CALCIOMERCATO NEWS, E’ DERBY CON LA LAZIO

Le chances che l’approdo di Lucas Torreira alla Roma tramite il calciomercato estivo possa concretizzarsi potrebbero aumentare in questi giorni. Sempre secondo il quotidiano della Capitale dalla corsa a Torreira sarebbe invece uscita la Fiorentina, una delle squadre italiane che sembravano poterselo aggiudicare. A questo punto rimane quindi un duello fra Roma e Lazio che potrebbero increspare il loro rapporto nonostante il recente passaggio di Pedro dai giallorossi ai biancocelesti pur di arrivare a Torreira.

