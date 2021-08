CALCIOMERCATO LAZIO/ Escalante in uscita per arrivare a Kostic, Cosenza su Cicerelli

CALCIOMERCATO LAZIO, ESCALANTE PER SBLOCCARE KOSTIC

La Lazio ha come obiettivo di calciomercato Filip Kostic per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Maurizio Sarri per la stagione che sta per cominciare. Secondo le indiscrezioni provenienti da Il Messaggero, i biancocelesti potrebbero aggiudicarsi il serbo dell’Eintracht di Francoforte se riusciranno presto a vendere Gonzalo Escalante, seguito con grande interesse dall’Olympique di Marsiglia. Il club francese avrebbe individuato nel laziale il sostituto ideale per rimpiazzare Boubacar Kamara, in procinto di trasferirsi al Newcastle. La richiesta del patron Lotito e del direttore sportivo Tare dovrebbe essere di 8 milioni di euro per il cartellino di Escalante. Se la Lazio riuscirà ad ottenere la somma richiesta ai transalpini potrà impiegare quel denaro subito nel chiudere con i tedeschi per l’arrivo di Kostic. Attenzione pure alla situazione di Toma Basic, ancora fermo al Bordeaux aspettando i biancocelesti.

CALCIOMERCATO LAZIO, ADAMONIS E CICERELLI IN USCITA

In casa Lazio bisogna per forza di cose cedere qualche calciatore che non rientra nei piani di tecnico e società prima di operare sul calciomercato in entrata. Nell’elenco dei possibili giocatori in esubero figura anche il nome di Emanuele Cicerelli, lo scorso anno alla Salernitana da cui è stato acquistato nel gennaio del 2020 e dove era rimasto poi in prestito conquistando una storica promozione in Serie A. L’esterno classe 1994, secondo le indiscrezioni provenienti da tuttob.com, sarebbe finito nel mirino della Reggina, del Parma e del Cosenza. Discorso molto simile pure per il portiere Marius Adamonis: il ventiquattrenne lituano, reduce dal prestito alla Salernitana, potrebbe a sua volta finire proprio al Cosenza come il compagno di squadra italiano. Tante le cessioni da completare per la Lazio il cui mercato rimane sempre bloccato dal mancato addio dell’argentino Joaquin Correa, per cui non sembra scaldarsi la pista che lo riporterebbe da Simone Inzaghi all’Inter.

