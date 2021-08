Torreira alla Roma?/ Calciomercato news, derby con la Lazio per il centrocampista

CALCIOMERCATO NEWS, LUCAS TORREIRA ALLA ROMA

I giallorossi hanno da poco ufficializzato l’acquisto Abraham dal Chelsea ma non sembrano affatto volersi fermare in questa sessione di calciomercato estivo come si può dedurre dall’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Lucas Torreira alla Roma. Stando alle rivelazioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport e dal Messaggero infatti, l’Arsenal avrebbe proposto al club della Capitale il cartellino del centrocampista uruguaiano, il cui contratto con i Gunners scadrà nel giugno del 2023, dopo averlo dato in prestito lo scorso anno all’Atletico di Madrid. Sebbene la sua stagione sia terminata con la conquista del campionato spagnolo, Torreira non pare rientrare nei piani dei londinesi che sarebbero dunque disposti a privarsene dopo il lungo tira e molla per Granit Xhaka, il quale avrebbe prolungato il suo rapporto con i biancorossi fino al 2024 attraverso una clausola già presente sul suo contratto.

CALCIOMERCATO NEWS, OFFERTO DALL’ARSENAL

Le chances di vedere finalmente Lucas Torreira alla Roma dopo i rumors delle scorse finestre di calciomercato potrebbero aumentare nel corso di questa settimana. Nella passata stagione Torreira è stato capace di collezionare 26 presenze complessive tra campionato e coppe varie con la maglia dell’Atletico di Madrid, impreziosite anche da una rete ed un assist vincente fornito ad i suoi compagni. Non bisogna inoltre dimenticare che i cugini della Lazio starebbero pensando proprio a Torreira per migliorare il centrocampo da ormai diverso tempo ma i problemi legati all’indice di liquidità hanno frenato il trasferimento del sudamericano a Formello. Alla Roma Torreira farebbe infine comodo nel caso in cui dovesse riuscire a cedere Steven Nzonzi ed Amadou Diawara.

