Torstein Traeen caduta al Tour de France 2023/ Video, che rischio per il norvegese (oggi 13 luglio 2023)

TORSTEIN TRAEEN CADUTA AL TOUR DE FRANCE 2023, IL VIDEO

Ha rischiato grosso Torstein Traeen con la caduta al Tour de France 2023. Il ciclista della Uno-X è finito rovinosamente a terra a circa 21 km dal termine della dodicesima tappa. La bici del corridore norvegese è schizzata dall’altra parte della strada proprio quando un gruppo di corridori stava per attraversare la curva dove Traeen ha perso l’equilibrio. Per fortuna sua e dei suoi colleghi nessuno si è fatto male, solo un grosso spavento.

Diretta Tour de France 2023, classifica/ 12^ tappa: gran vittoria per Ion Izagirre, la classifica non cambia

Torstein si è poi rimesso in pista grazie all’ausilio del cambio neutro. Una corsa veramente sfortunata per lui: il corridore ha rivelato, in un’intervista, di avere un gomito rotto in seguito ad una caduta avvenuta nella prima tappa. Attualmente il ciclista è 129esimo nella classifica generale e i dolori al ginocchio e schiena rendono ancora più difficile concludere il Tour. Nonostante ciò, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad alzare bandiera bianca.

Diretta Tour de France 2023/ 11^ tappa: quarta vittoria per Jasper Philipsen, la classifica è immutata!

Attimi di paura per Torstein Traeen che cade rovinosamente a terra e la bici vola dall’altra parte della strada mentre arriva un gruppo di corridori 😰 Per fortuna nessuna conseguenza grave 🚴‍♂️#EurosportCICLISMO | #TDF2023 | #Tour pic.twitter.com/s2Hw6mmzEy — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 13, 2023

LEGGI ANCHE:

Diretta Tour de France 2023/ 10^ tappa: Pello Bilbao ha vinto, Vingegaard sempre primo in classifica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA