Tortu: “Arrabbiato per i 200 metri”/ “Staffetta? La nostra forza è quella di restare uniti”

Una deludente eliminazione in batteria nella gara individuale dei 200 metri e poi uno straordinario argento in staffetta. Filippo Tortu, ai mondiali di Budapest, ha vissuto momenti contrastanti: a raccontarli è proprio lui a Il Foglio. “All’Olimpiade ero molto più a terra, qui sono rimasto abbastanza sereno come avete potuto vedere nelle conferenze stampa. La staffetta, solo come partecipazione, è stata un’ottima medicina. I compagni per sdrammatizzare hanno subito cominciato a prendermi in giro perché andavo piano e poi dentro di me sapevo che il 20”46 non è quello che valgo. Questo non toglie che l’arrabbiatura c’era tutta”.

Stefano Domenicali: "Verstappen un fenomeno"/ "Monza? La Ferrari finirà sul podio"