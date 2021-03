Tosca Musk/ “Mio fratello Elon? Rapporto meraviglioso, ma io ho i piedi per terra”

Elon Musk non è l’unico personaggio pubblico di famiglia. In molti conoscono infatti anche la sorella Tosca Musk, regista e produttrice cinematografica. La 46enne attualmente si trova in Italia, a Firenze per la precisione. per girare il film Gabriel’s Rapture, secondo lungometraggio di una trilogia dopo Gabriel’s Inferno.

Il protagonista del nuovo film di Tosca Musk è un volto parecchio noto: parliamo di Giulio Berruti, volto di spicco delle fiction Mediaset e compagno di Maria Elena Boschi. «Se lo conoscevo per i suoi film internazionali? In realtà ce lo hanno segnalato i fan del romanzo», ha raccontato la regista a La Nazione: «Sono loro che ci hanno detto che lui era perfetto per il personaggio del libro di Sylvain Renard da cui è tratto il film».

TOSCA MUSK E IL RAPPORTO COL FRATELLO ELON

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Giovanni Bogani, Tosca Musk ha parlato del rapporto con il fratello Elon – fondatore di Tesla – a partire dall’enorme risonanza del cognome: «Che reazioni ci sono? Molto positive! Mi sono accorta che è un nome molto amato. Però, in realtà, non troppi fanno il collegamento». La regista ha rimarcato infatti di occuparsi di film romanti e i fan di quel genere non si interessano granchè alle ricerche del fratello imprenditore. Il rapporto tra i due è meraviglioso, ha aggiunto Tosca Musk: «Nostra madre Maye è stata straordinaria nel tenerci tutti uniti, Elon, Kimbal e me». La famiglia ha viaggiato molto tra Sudafrica, Canada e Usa, ma non si è mai persa di vista: «Ma la più forte di tutti è nostra madre: ci ha sempre insegnato che se c’è un problema, il punto è trovare la soluzione».



