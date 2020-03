TOSCA/ Spagna e Sudamerica dopo il ritorno a Sanremo (Da noi a ruota libera)

Tosca è reduce da un sicuro successo a Sanremo 2020, dove ha presentato la sua canzone Ho amato tutto. Un brano che racconta di un addio e di come sia possibile osservare la fine del tutto con la lucidità di chi ha ormai voltato pagina. Vincente anche nella serata delle cover, la cantante ha registrato il sesto posto nella classifica finale e ha eseguito per la prima volta il brano dal vivo solo di recente, grazie all’invito di Repubblica. Un’occasione per condividere con i fan anche la sua rivisitazione di Prisencolinensinainciusol, uno dei brani più celebri di Adriano Celentano. Ma c’è di più, perché fra pochissimo Tosca partirà alla volta della Spagna per dare il via al suo nuovo tour e per presentare Morabeza, il suo nuovo disco.

TOSCA, IL DEBUTTO A SANREMO

Prima di ritornare in Italia, farà inoltre tappa in Sudamerica, ma i fan potranno seguirla in tv grazie a Da noi a ruota libera, dove Tosca sarà ospite per la puntata di oggi, domenica 1 marzo 2020. “Abbiamo superato 1 milione di stream”, scrive intanto sui social parlando del suo brano sanremese, “sono infinitamente grata alla musica e a ognuno di voi”. Appena pochi giorni fa, l’artista è stata inoltre ospite di Una storia da cantare, dove ha interpretato il brano Luna diamante, in origine un duetto fra Mina e Ivano Fossati. Sono trascorsi tanti anni dal debutto di Tosca al Festival di Sanremo e quella sua interpretazione di Vorrei incontrati fra cent’anni con Ron è ancora nel cuore degli italiani. Dopo 13 anni di assenza, la cantante ha scelto di ritornare all’Ariston anche per mostrare il suo cambiamento personale e artistico.

LA SCELTA DI DEDICARSI AL TEATRO

Merito anche della sua decisione di allontanarsi dai riflettori proprio nel momento di maggiore popolarità e di dedicarsi al teatro al fianco del compagno Massimo Venturiello. “C’ho messo trent’anni a mettermi a nudo, a non avere paura, perché non è facile, è un salto”, ha detto all’Agi parlando del suo ritorno nella città dei fiori. “Perché sei tu, con poco interno, quindi ci deve essere tanto di tuo”, aggiunge, “ma in questo momento della mia vita, naturalmente sono là e non potevo portare niente di diverso da quello che sono”. Tosca avrebbe potuto ritornare nella kermesse anche negli anni passati, ma ha sempre rifiutato l’invito. La cantante infatti ha scelto di rimanere nel suo mondo, quello faticoso e di nicchia che continua a volere con tutte le sue forze.



