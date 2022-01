Totò Savio marito di Jacqueline Savio/ Il tumore e 15 anni di calvario “Operato male”

Jacqueline Savio, all’anagrafe Jacqueline Schweitez, è nata in Francia e ha debuttato giovanissima come cantante. Ancora giovanissima la donna ha conosciuto quello che poi sarebbe stato il suo più grande amore per tutta la vita, il musicista Gaetano Savio, noto anche come Totò durante una sua tournée in Francia. Tra i due è subito scoppiata una bellissima storia d’amore che ha dato vita anche ad un sodalizio artistico durato fino alla scomparsa dell’uomo il 25 luglio 2004.

Dopo la morte di Totò Savio Jacqueline si è dedicata interamente a mantenere viva la memoria di suo marito e ha curato dettagliatamente il sito in suo onore. La donna per mantenere vivo il ricordo del marito ha pubblicato un libro intitolato “Cuore matto” incentrato sulla carriera del compositore.

Totò Savio ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in bilico tra malattie e ospedali. Nel 1990, infatti, al compositore è stato diagnosticato un tumore alla gola e al seguito dell’operazione perde e successivamente, a causa di una trasfusione di sangue infetto l’uomo si ammala di cirrosi epatica degenerata poi in un tumore al fegato che gli è fatale.

Jacqueline Savio ha più volte parlato del suo rapporto con il marito Totò e ospite da Caterina Balivo ha raccontato la storia della sua malattia: “Gli venne l’epatite C. Da lì è cominciato un calvario di 15 anni, ma lui è stato un uomo straordinario” e ha raccontato, che nonostante le sue sofferenze l’incubo maggiore per Totò Savio era quello di “lasciarmi sola”.

