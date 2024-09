TOTÒ SCHILLACI, COME STA? IL BOLLETTINO MEDICO

Totò Schillaci è in miglioramento: questo il senso del bollettino medico che è stato diramato nella giornata di ieri dal personale dell’ospedale Civico di Palermo, dove l’ex attaccante della nazionale è stato ricoverato qualche giorno fa. “Stanotte si è registrata una aritmia atriale” dice il bollettino, che aggiunge però come Totò Schillaci l’abbia ben tollerata; è stato per questo motivo iniziato un trattamento farmacologico volto a stabilizzare la frequenza cardiaca e la risposta è stata positiva, perché hanno portato ad un “miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno”.

Sono dunque buone le notizie che riguardano le condizioni di salute di Totò Schillaci: l’ex calciatore, si legge sempre sul bollettino medico, è vigile e cosciente e, soprattutto, è migliorata nettamente la situazione legata allo stato ansioso, cosa che dunque permette a Schillaci di riposare in maniera tranquilla. Possiamo dunque parlare di condizioni stabili, forse con un leggero squarcio verso una condizione positiva; naturalmente bisognerà aspettare le prossime ore e un nuovo bollettino medico da parte dell’ospedale per sapere come evolverà la degenza di Totò Schillaci.

TOTÒ SCHILLACI, IL RICOVERO E LA MALATTIA

Ricordiamo allora che Totò Schillaci, le cui condizioni di salute sono monitorate, è stato ricoverato a seguito di un malore accusato qualche sera fa: negli anni passati l’ex attaccante era stato affetto da un tumore al colon e l’aveva superato, tanto da partecipare anche al duro programma Pechino Express e parlare con serenità della sua esperienza. L’episodio occorso adesso potrebbe essere legato a questa sua malattia, anche se in realtà sui vari media si legge che Totò Schillaci sia stato ricoverato per una polmonite, tanto da trovarsi nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Palermo; certo le due cose potrebbero essere correlate.

Nei giorni scorsi comunque a Totò Schillaci sono pervenuti tanti messaggi di auguri e pronta guarigione, tra cui quello di Roberto Donadoni che con lui ha condiviso sul campo il Mondiale del 1990, quello che ha fatto nascere la leggenda di Totò Schillaci e delle notti magiche. La famiglia ha immediatamente informato delle condizioni di salute chiedendo ovviamente anche il riserbo e la serenità per affrontare la situazione complicata, noi speriamo ovviamente che presto Totò Schillaci si possa riprendere.