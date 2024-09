Torna la paura per le condizioni di salute di Totò Schillaci, perché purtroppo si sono aggravate. Lo rivela l’Ansa, spiegando che la situazione è cambiata sensibilmente da quando nei giorni scorsi i medici avevano dichiarato che stavano migliorando le condizioni dell’ex attaccante di Juventus, Inter e della Nazionale italiana. Ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, dove è in cura da diversi giorni, è peggiorato nelle ultime ore.

Altri dettagli li fornisce il Corriere della Sera, che cita fonti sanitarie della struttura sanitaria siciliana: nei giorni scorsi era stato ridotto l’ossigeno per respirare, visti i segni di miglioramento che aveva mostrato l’ex bomber, ma ora la situazione sarebbe tornata ad essere delicata e complicata. Schillaci, che combatte da tempo contro un tumore al colon e negli ultimi anni si è operato due volte per questa patologia, è alle prese con una brutta polmonite.

TOTÒ SCHILLACI COME STA? “HA CONTRATTO LA POLMONITE”

Come evidenziato da QN, Totò Schillaci ha purtroppo contratto una polmonite per la quale i medici dell’ospedale palermitano erano stati costretti a disporre flussi di ossigeno per favorirgli la respirazione. Questi flussi, dunque, erano calati negli ultimi giorni alla luce del miglioramento delle condizioni di salute dell’ex calciatore, ma la situazione è cambiata nelle ultime ore, in cui si è diffusa appunto la notizia dell’aggravamento.

Sin da quando è ricoverato in ospedale, Schillaci ha ricevuto dall’esterno tantissimi messaggi di supporto da parte non solo dei suoi tifosi, ma di tutti gli appassionati di calcio e non, oltre che da ex colleghi. La famiglia qualche giorno fa aveva colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che avevano espresso la loro vicinanza in un momento complicato della vita di Schillaci, confermando che le sue condizioni stavano migliorando. L’augurio che rivolgiamo all’ex bomber e ai suoi cari è di poter tornare a diffondere un simile messaggio.

