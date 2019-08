Totopremier e ministri Governo M5s-Pd/ I nomi: Giovannini, Cantone e… Conte-bis!

Totopremier e ministri Governo M5s-Pd, sono tanti i nomi che circolano a proposito del possibile esecutivo giallorosso e prosegue senza sosta la trattativa tra i due partiti. In attesa di aggiornamenti sul Commissario Ue per l’Italia, pentastellati e dem sono alla ricerca del nome giusto per la poltrona di presidente del Consiglio e nelle ultime ore sono tramontate due ipotesi: parliamo di Roberto Fico, che ha annunciato di voler restare alla guida della Camera, e di Marta Cartabia, che ha spiegato di voler concludere il mandato alla Corte Costituzionale. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe un Conte-bis, con il giurista ‘sponsorizzato’ da Beppe Grillo e Luigi Di Maio, ma Nicola Zingaretti vorrebbe discontinuità dopo il Governo con la Lega. Restano in corsa i profili dell’ex presidente Istat Enrico Giovannini e dell’ex ministro Massimo Bray, come quelli di Raffaele Cantone e Franco Bernabè, visti di buon occhio sia dal M5s che dal Pd. Si va verso un profilo non politico, ma molto dipenderà anche dalla squadra di ministri…

TOTOPREMIER E MINISTRI GOVERNO M5S-PD: I NOMI

La discontinuità richiesta dal Partito Democratico passerebbe anche attraverso un restyling dell’attuale squadra di ministri pentastellati: i primi a farne le spese potrebbero essere Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con il primo che potrebbe essere rimpiazzato da Stefano Patuanelli, attuale capogruppo grillino al Senato. Diversi i profili dem accostati alle poltrone ministeriali: da Paolo Gentiloni (Esteri) a Pier Carlo Padoan (Economia), passando per Ettore Rosato (Difesa). Da valutare la situazione del Viminale: dopo le voci su una possibile vendetta di Luigi Di Maio, con passaggio dal Mise agli Interni, si valutano Franco Gabrielli e un ritorno di Marco Minniti. La Stampa riporta un’indiscrezione legata a Matteo Renzi e al suo possibile ‘inserimento’ nelle trattative: per il Ministero della Giustizia torna calda la pista che porta a Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro già vicino a diventare Guardasigilli nel 2014 prima del ‘no’ di Napolitano. Attenzione anche a Maurizio Martina, Anna Ascani e Sergio Chiamparino, senza dimenticare il possibile coinvolgimento di Rossella Muroni in quota Liberi e Uguali.

