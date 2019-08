Totopremier Governo M5s-Pd/ I nomi: da Cartabia a Giovannini fino a Bray

Totopremier Governo M5s-Pd, iniziano a circolare i primi nomi su chi guiderà il possibile esecutivo giallorosso. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha annunciato che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 si terrà il secondo giro di consultazioni, con la speranza che si trovi un accordo per una nuova maggioranza in Parlamento al fine di scongiurare il ritorno alle urne. Il segretario dem Nicola Zingaretti ha aperto ai grillini e c’è chi parla anche di un accordo molto vicino tra le due forze politiche. E, esclusa l’ipotesi di un Conte-bis, sono numerosi i profili accostati alla poltrona di presidente del Consiglio. Come vi abbiamo raccontato, una delle piste principali porta a una scelta ‘rivoluzionaria’: un premier donna per la prima volta nella storia d’Italia, i nomi sono quelli della numero 2 della Corte Costituzionale Marta Cartabia e della vice presidente della Luiss Paola Severino. Ma non solo…

TOTOPREMIER GOVERNO M5S-PD: I NOMI IN BALLO

Qualora il premier venisse scelto tra le fila M5s, il nome più quotato è sicuramente quello di Roberto Fico: l’attuale presidente della Camera sarebbe il collante ideale per ‘cementare’ l’alleanza con il Partito Democratico e con Liberi e Uguali. Quotidiano.net evidenzia però che bisognerà fare i conti con le resistenze di Luigi Di Maio, riluttante all’idea di dare il via libera per quest’ipotesi. Molto più probabile un profilo ‘tecnico’: negli scorsi giorni si è parlato molto dell’ipotesi Raffaele Cantone, che ha da poco lasciato l’Anac, senza dimenticare il giurista Giovanni Maria Flick. Secondo Open, i nomi ‘più freschi’ sono quelli di Enrico Giovannini e di Massimo Bray: il primo, ex presidente Istat e ministro del Lavoro del Governo Letta, si è schierato a più riprese al fianco delle misure proposte dal M5s; il secondo, ex ministro dei Beni Culturali del Governo Letta, è stato deputato del Partito Democratico ma è visto di buon occhio in casa pentastellata.

