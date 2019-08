Nuovo Governo, trattativa Pd-M5s ‘anti’ Salvini/ Crisi e scenari: i dem “Fico ottimo”

Meno due all’appuntamento fissato da Sergio Mattarella con la decisione ultima sulla crisi di Governo: la trattativa tra Pd e M5s prosegue su diversi canali, anche se da quelli ufficiali i segnali da “semaforo verde” sono molti di più di quelli “rossi”. I fittissimi rapporti “stretti” di queste ultime ore tra Zingaretti e Di Maio indicano ormai la direzione anche se Salvini e la Lega non mollano il “doppio forno” di Elezioni subito-nuovo rimpasto con il M5s. Ieri dal G7 il Premier dimissionario Conte ha spento ogni possibile ritorno con la Lega ma non tutti nel Movimento 5Stelle si dicono lieti di abbracciare la nuova esperienza dem, consci di possibili travolgimenti prossimi in termini di consenso e sondaggi. «Quella con la Lega è un’esperienza politica che io non rinnego ma è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda», parole, quelle di Conte, che non fanno che piacere a Zingaretti e alla Segreteria dem che prosegue sulla linea della “discontinuità” e sulla bocciatura del “doppio forno”. In casa Pd per questa domenica sono previsti i tavoli di lavoro – ben 6 in agenda – per stilare il programma da presentare presumibilmente entro sera o domani mattina al M5s: «Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese», spiega Marcucci.

CRISI GOVERNO: FICO PREMIER, IL NOME PER ‘SCARDINARE’ DI MAIO

Il “regista” di questa fase di crisi Governo, Matteo Renzi, lancia una nuova “stoccatina” alla sua Segreteria – dopo il caso di quell’audio in cui attaccava pesantemente Gentiloni – scrivendo sui social «lasciate lavorare chi deve lavorare. […] Salvini è quasi ko. Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei singoli». In casa 5Stelle intanto il nuovo Governo con il Pd non fa restare ovviamente sereni e tranquilli e si avvicina l’ipotesi del voto su Rousseau per avere la piena conferma dei propri elettori sulla strategia da tenere per la crisi (il che però non sarebbe visto di buon occhio dal Colle dato che allungherebbe ulteriormente tempi che Mattarella ha definito “strettissimi”). Entro martedì il Capo dello Stato vuole una risposta (Pd-M5s o “nuovo” M5s-Lega) e soprattutto un nome come Premier per poter dare un incarico e concedere del tempo ulteriore per formare la squadra di Governo. La clessidra del tempo politico scorre, il rischio di Elezioni immediate qualora fallissero i tavoli della trattativa Pd-M5s non è certo basso e toto-nomi sul Premier continuano a rincorrersi. In queste ore si fa strada quello di Roberto Fico, con i dem che fanno sapere di apprezzare decisamente: «un ottimo punto di partenza» spiegano dal Nazareno, consci che il Presidente della Camera sarebbe un colpo da “scacco” al leader Di Maio che con l’amico campano vive da anni un ruolo di antagonismo interno al Movimento. In tutte queste trattative, la Lega non si arrende e prova a “lusingare” Di Maio (con l’offerta di fare il Premier?) per cacciare via i dem e riprendere i fili di un’alleanza ormai molto sfilacciata: «Mai arrendersi, mai!», ha scritto Salvini su Twitter, anche se conscio che le trattative dem-grilline sono ormai a buon punto.

