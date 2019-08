Marta Cartabia, chi è possibile Premier Governo Pd-M5s/ Da Consulta a Palazzo Chigi?

In pieno della crisi di Governo e con le consultazioni al Colle ancora in atto, ci si interroga sostanzialmente sulle due opzioni più credibili: Elezioni subito o Governo di legislatura tra Pd e M5s. Ebbene, nei retroscena che si affollano in questi giorni per capire eventualmente chi potrebbe essere il Premier, scelto da Mattarella, per poter tenere assieme un ipotetico Governo “giallorosso” ne spunta uno di Tommaso Labate sul Corriere della Sera che mostra il nome di Marta Cartabia come probabile “asso nella manica” del Quirinale per far terminare la crisi di Governo. Fico, Cottarelli, Draghi, Zingaretti, addirittura Di Battista, ma sarebbe la vicepresidente della Consulta, nominata da Giorgio Napolitano nel 2011, ad avere tutte le carte in regola per poter sbarcare a Palazzo Chigi dopo Giuseppe Conte. «Il primo e più importante elemento di discontinuità che potrebbe caratterizzare l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle sarebbe la scelta di una donna premier, la prima a Palazzo Chigi nella storia d’Italia», scrive il Corriere della Sera questa mattina. Donna di merito, illuminata carriera a livello giuridico e profilo di assoluta credibilità tanto per le istituzioni politiche quanto per quelle giudiziarie e dei vari apparati dello Stato. Nominata da Napolitano nella Corte Costituzionale 8 anni fa, dal 2014 è vicepresidente della Consulta e i suo mandato scadrà nel 2020.

CHI È MARTA CARTABIA: LA PRIMA DONNA A PALAZZO CHIGI?

Marta Cartabia – intervenuta spesso su queste pagine sia con interviste che con articoli personali – è laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano nel 1987, e ha insegnato in numerosi atenei, in Italia e all’estero; dal 2004 è professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Oltre alla Consulta, la Cartabia è membro sostituto della “Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto”, nota anche come “Commissione di Venezia”. Di recente assieme a Luciano Violante, Marta Cartabia ha composto una serie di saggi dal titolo “Giustizia e mito” in cui partendo da tre diverse tragedie di Sofocle (Edipo Re, Antigone e Edipo a Colono) si è misurata sul fronte politico-giuridico nella dialettica decisiva tra il Governo, lo Stato, la Repubblica e le libertà personali. Nel 2018, non un’eternità fa, la stessa Cartabia è stata nominata dal Premier incaricato Cottarelli per un ipotetico Governo tecnico mai nato vista la novità del contratto tra Lega e M5s. Secondo quanto riportato dal retroscena del CorSera, alcuni “mister x” dei dialoghi fitti di queste ore tra Pd e M5s avrebbe fatto il nome e il cognome della giurista classe 1963: «Il vero elemento di discontinuità, in grado di arrestare sul nascere la smania dei furbetti che potrebbero far nascere il governo per poi togliergli la fiducia a piacimento, sarebbe accordarsi su una donna presidente del Consiglio».

