Totti-Blasi, “si è aperto uno spiraglio di pace”/ L’esito dell’incontro in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano: l’incontro in tribunale

Nella vicenda mediatica più discussa degli ultimi mesi sembra ora aprirsi uno spiraglio di luce. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha riempito siti di gossip e pagine di riviste in quest’ultimo periodo, potrebbe alla fine rivelarsi consensuale grazie all’intermediazione dei rispettivi avvocati. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi che, nel nuovo numero in edicola, ha raccontato dell’incontro in tribunale tra i due ex coniugi su una doppia questione: i beni della conduttrice (scarpe, borse e gioielli) nascosti da Totti e i famosi Rolex da lei trafugati dalle cassette di sicurezza di famiglia.

La rivista ricostruisce il loro atteso incontro spiegando come Totti, prima di ritrovare l’ex moglie, abbia ricevuto il saluto e l’incoraggiamento della nuova fidanzata Noemi Bocchi prima di mettersi alla guida della sua Smart e raggiungere il tribunale. L’ex Capitano è giunto assieme ai suoi legali, mentre la conduttrice è stata accompagnata dalla sorella Silvia. E, come svela Chi, “c’è stata una bellissima stretta di mano fra Ilary e l’avvocato dell’ex marito, Antonio Conte“.

Totti-Blasi, “spiraglio di pace“: si va verso la separazione consensuale?

L’incontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato ricostruito dal settimanale Chi che, alla fine, ha intravisto da quanto accaduto una possibile tregua. Come si legge, “alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace. Gli avvocati delle due parti, infatti, si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale che eviti di ritrovarsi in tribunale, con i fari puntati, a marzo 2023″. La via diplomatica non sembra dunque così lontana e, se i legali troveranno una quadra, l’ex coppia può finalmente giungere a una separazione consensuale.

Come specifica la rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, “si tratta solo di trovare un accordo per l’assegno di mantenimento dei figli, visto che Ilary non si è mai sognata di chiederlo per sé. La casa della coppia rimane ai figli, che ci vivranno con la madre“. Dopo settimane di tira e molla e ripicche reciproche, alla fine Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero giungere alla tanto attesa pace. E porre finalmente fine a una vicenda mediatica che li ha visti protagonisti in questi ultimi mesi.











