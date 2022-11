Totti-Ilary Blasi, udienza in Tribunale per i Rolex/ “Verso separazione giudiziale”

Totti-Ilary Blasi in Tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi vanno in Tribunale per l’udienza davanti al giudice civile per la questione degli orologi e delle borse. Come si evince da Storie Italiane, parallelamente alla causa, sono iniziate le trattative per procedere alla separazione che si sperava potesse essere consensuale. Nelle ultime ore, però, Bernardini Della Pace si è fatta da parte, spiegando di aver fatto solamente il 5% di separazioni giudiziali, facendo intendere che non si riesce ad arrivare ad un accordo. Pare che la richiesta della conduttrice fosse quella di 20.000 euro solo per Ilary e 17.000 euro per i figli. Totti stesso avrebbe rifiutato l’accordo. L’avvocato Simeone, che difende Ilary, avrebbe già depositato l’accordo per una separazione giudiziale.

Il giudice, come spiega l’inviato, ha deciso di procedere con un’istruttoria. Saranno convocati sia Ilary Blasi che Francesco Totti, insieme a una lista di 15 testimoni, tra cui i dipendenti di una banca, dove la presentatrice sarebbe andata con il padre per svuotare le cassette con gli orologi del marito.

Totti-Ilary Blasi, “Lei vuole proteggere patrimonio per i figli”

Miriana Trevisan, in studio a Storie Italiane, ha raccontato la sua esperienza con il divorzio: “Anche per me c’è stata una gogna mediatica non indifferente. Io venivo colpita di più ma cercavamo di proteggere nostro figlio. Io avevo scelto e sceglierei in tutti i modi il silenzio”. Anche Manila Lazzaro ha detto la sua, raccontando anche la propria esperienza: “Ilary vuole proteggere il patrimonio per i figli. Credo che la presenza di una terza persona possa aver complicato la via della separazione. Io ci sono passata, complica e si ha meno voglia. Nella mia separazione c’era la presenza di un’altra nascita, un altro bambino che era nato al di fuori dal matrimonio. Era una situazione drammatica. La rabbia è naturale, per questo a volte si arriva alla giudiziale”.

Ilary Blasi e Francesco Totti, dunque, andranno per vie giudiziali, non avendo trovato un accordo su quello che sarà dovuto alla conduttrice e ai figli. Nel frattempo però, davanti al giudice civile, si discute della storia degli orologi e delle borse: i primi sarebbero stati sottratti da lei all’ex calciatore della Roma, le seconde da lui alla moglie.











