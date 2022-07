Totti con Ilary e Noemi nello stesso locale, la proprietaria “Non ho invitato l’amante”/ “Neppure la conosco”

Anna Boschetti interviene sulla serata con Ilary Blasi e Noemi Bocchi: “Non sapevo chi fosse…”

Anna Boschetti fa chiarezza sull’affaire Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. L’ex volto di Temptation Island è, assieme al suo compagno Andrea Battistelli, proprietaria del locale La Villa. Negli ultimi giorni sui social è apparso un video risalente al 23 ottobre 2021 in cui l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset sono stati ripresi più volte durante alcuni festeggiamenti. Nel locale era presente anche Noemi Bocchi, la presunta amante di Totti. Anna Boschetti è stata travolta dalle critiche e per questo ha voluto fare chiarezza in merito a quella serata. L’ex volto di Temptation Island ha specificato di non sapere chi fosse Noemi Bocchi e perché fosse presente durante quella serata: “Vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, e ora mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l’amante di Totti”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva l'accordo sui figli/ Avvocati al lavoro...

Anna ha chiarito di non sapere chi fosse Noemi Bocchi e di averla conosciuta solo in quell’occasione: “Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti hanno prenotato il tavolo, non conosco Noemi. Lo vengo a sapere oggi che quella sera c’era anche lei all’evento. Ma io neanche sapevo chi fosse”. Secondo il racconto fatto dalla proprietaria del locale, Ilary Blasi e Francesco Totti sembravano divertirsi e nulla lasciava presagire ci fosse una crisi in atto.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme/ Ecco quando, in tv

Anna Boschetti mette a tacere il gossip: “Non capisco perché scrivete…”

Anna Boschetti è intervenuta sulla serata e in conclusione del suo sfogo sui social ha precisato che nella serata in questione, Ilary Blasi e Francesco Totti si erano allontanati insieme dal locale in macchina: “Sono andati via insieme, con l’auto, e noi non sappiamo nulla sulla questione amante”. Anna Boschetti ha voluto mettere a tacere il gossip e ha concluso: “Non capisco perché scrivete tutte queste ca**ate, non sono stata io a invitarli e ripeto non era il mio compleanno. Non conosco Noemi, neanche Ilary, che ho poi conosciuto quella sera”. L’ex volto di Temptation Island ha provato così a spengere il fuoco sul gossip del momento. Ilary Blasi e Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, partecipavano alle stesse serate.

Ilary Blasi e Totti, gestione dei figli e nuova casa dopo l'addio/ "A turno nella villa con i ragazzi, poi…"

A provarlo un video in cui Ilary e Noemi appaiono distanti. Alcuni utenti sono rimasti stupiti del fatto che Totti avesse portato l’amante nello stesso locale frequentato anche da Ilary e avanzano il sospetto: “Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di “montaggio” al video?”, scrive il sito Dagospia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA